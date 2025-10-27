No te pierdas esta receta de alfajores de almendras que es un fuego
No hay excusas: con esta receta de alfajores de almendras vas a lucirte sin esfuerzo. Delicados, sabrosos y completamente irresistibles.
Si te gustan los alfajores suaves, rellenos de dulce de leche y con un toque de almendra, esta receta es para vos. Ideal para merendar o regalar, estos alfajores caseros combinan sabor y textura perfecta, y además son fáciles de hacer aunque no seas un experto en pastelería.
Ingredientes para unos alfajores perfectos
Rinde: aproximadamente 20 alfajores medianos
- 150 g de manteca a temperatura ambiente.
- 100 g de azúcar impalpable.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 2 yemas.
- 200 g de harina común (0000).
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- 100 g de almendras molidas.
- dulce de leche repostero (cantidad necesaria, aprox. 250 g).
- azúcar glass para espolvorear.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Batí la manteca con azúcar glass hasta que quede cremosa y clara.
- Incorporá la esencia de vainilla y las yemas, mezclando bien.
- Agregá la harina, el polvo de hornear y las almendras molidas. Integrá sin amasar demasiado.
- Envolvé la masa en film y llevála a la heladera por 30 minutos.
- Estirá la masa sobre una superficie enharinada hasta ½ cm de espesor y cortá círculos con un cortante.
- Colocá las tapitas en una placa con papel manteca y horneá a 180°C por 10–12 minutos, hasta que apenas se doren los bordes.
- Dejá enfriar por completo antes de rellenar.
- Rellená con dulce de leche y uní las mitades presionando suavemente.
- Espolvoreá con azúcar glass o coco rallado si querés un toque distinto. Y si lo deseas picá almendras y decorá los costados de los alfajores.
- Los alfajores de almendras son tradicionales en Argentina y se remontan a la época colonial, cuando las almendras eran muy valoradas. Podés guardarlos en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 5 días; si los refrigerás duran hasta 10, y el dulce de leche conserva su textura cremosa. Estos alfajores son ideales para acompañar un mate o café, y se pueden congelar antes de rellenar para prolongar su vida útil. ¡Y a disfrutar!.