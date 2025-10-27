Presenta:

No te pierdas esta receta de alfajores de almendras que es un fuego

No hay excusas: con esta receta de alfajores de almendras vas a lucirte sin esfuerzo. Delicados, sabrosos y completamente irresistibles.

Candela Spann

Animate a hacer la receta de alfajores de almendras con relleno de dulce de leche.

Shutterstock

Si te gustan los alfajores suaves, rellenos de dulce de leche y con un toque de almendra, esta receta es para vos. Ideal para merendar o regalar, estos alfajores caseros combinan sabor y textura perfecta, y además son fáciles de hacer aunque no seas un experto en pastelería.

Ingredientes para unos alfajores perfectos

Rinde: aproximadamente 20 alfajores medianos

  • 150 g de manteca a temperatura ambiente.
  • 100 g de azúcar impalpable.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 2 yemas.
  • 200 g de harina común (0000).
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • 100 g de almendras molidas.
  • dulce de leche repostero (cantidad necesaria, aprox. 250 g).
  • azúcar glass para espolvorear.
    La primera receta de alfajores de almendras en Argentina data de la época colonial.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Batí la manteca con azúcar glass hasta que quede cremosa y clara.
  2. Incorporá la esencia de vainilla y las yemas, mezclando bien.
  3. Agregá la harina, el polvo de hornear y las almendras molidas. Integrá sin amasar demasiado.
  4. Envolvé la masa en film y llevála a la heladera por 30 minutos.
  5. Estirá la masa sobre una superficie enharinada hasta ½ cm de espesor y cortá círculos con un cortante.
  6. Colocá las tapitas en una placa con papel manteca y horneá a 180°C por 10–12 minutos, hasta que apenas se doren los bordes.
  7. Dejá enfriar por completo antes de rellenar.
  8. Rellená con dulce de leche y uní las mitades presionando suavemente.
  9. Espolvoreá con azúcar glass o coco rallado si querés un toque distinto. Y si lo deseas picá almendras y decorá los costados de los alfajores.
Son incríbles estos alfajores de almendras
Guardar la receta de alfajores de almendras en secreto familiar es tradición en varias provincias.

  • Los alfajores de almendras son tradicionales en Argentina y se remontan a la época colonial, cuando las almendras eran muy valoradas. Podés guardarlos en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 5 días; si los refrigerás duran hasta 10, y el dulce de leche conserva su textura cremosa. Estos alfajores son ideales para acompañar un mate o café, y se pueden congelar antes de rellenar para prolongar su vida útil. ¡Y a disfrutar!.

