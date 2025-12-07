Dulzura ácida: receta de budín de limón con glaseado para lucirte

Si tenés ganas de preparar una receta clásica, fresca y bien casera, este budín de limón con glaseado es ideal para acompañar unos mates o un cafecito de la tarde. Es fácil, rendidor y queda súper húmedo gracias al jugo de limón . Perfecto para cuando querés algo dulce sin complicarte.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Encendé el horno a 180 °C y enmantecá y enhariná una budinera.

2. En un bowl, batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede bien espumosa.

3. Sumá el aceite y la leche. Mezclá.

4. Agregá la ralladura y el jugo de limón.

5. Incorporá la harina leudante y la sal con movimientos envolventes.

6. Volcá la mezcla en la budinera y llevá al horno 40–45 minutos, hasta que al pinchar salga seco.

7. Dejá enfriar antes de desmoldar.

8. Para el glaseado, mezclá el azúcar impalpable con el jugo de limón hasta lograr una pasta espesa.

9. Cubrí el budín frío con el glaseado y dejá que se asiente.

El limón realza el sabor dulce porque su acidez despierta las papilas gustativas, por eso este budín resulta tan equilibrado. Para conservarlo, guardalo en un recipiente hermético a temperatura ambiente por 2–3 días, o en la heladera si hace mucho calor. También podés freezarlo sin el glaseado hasta 2 meses. ¡Probalo y vas a ver que desaparece rápido!.