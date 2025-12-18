Anses: cuáles son los pagos que se abonan este jueves 18 de diciembre

El calendario de pagos de Anses avanza en la segunda mitad de diciembre y suma nuevos beneficiarios. Este jueves cobran jubilados, asignaciones y prestaciones sociales según terminación de DNI.

El calendario de pagos de Anses continúa este jueves 18 de diciembre con una nueva ronda de depósitos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. A medida que el cronograma entra en su tramo final, el organismo mantiene el esquema de acreditaciones ordenado por terminación del Documento Nacional de Identidad, mientras algunas prestaciones se pagan sin ese requisito.

Según el calendario de pagos, la Anses paga a quienes perciben jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo con documentos terminados en 2 y 3. Al mismo tiempo, también reciben su pago los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 7, así como quienes cobran la Asignación por Embarazo con documento terminado en 6.

El cronograma del día se completa con el pago de la Asignación por Prenatal y de la Asignación por Maternidad para beneficiarios con DNI terminados en 6 y 7. Además, la Anses mantiene activos los pagos de las Asignaciones de Pago Único —Matrimonio, Adopción y Nacimiento—, que se acreditan sin necesidad de una terminación específica de DNI.

El calendario de pagos de Anses avanza en diciembre y hoy cobran jubilados y pensionados que cobran más de un haber mínimo. Montos que paga la Anses en diciembre Durante diciembre, la Anses aplica un aumento del 2,34% en las prestaciones, lo que se refleja en haberes más altos que los del mes anterior. En el caso de la jubilación mínima, el monto total a cobrar asciende a $581.319,39, cifra que incluye el bono de $70.000 y el medio aguinaldo.