La herencia de Perón, en manos de una dirigencia que define su posición en la pelea entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner

Más allá de las reuniones, mesas, encuentros casuales o diálogos por WhatsApp, lo real y concreto es que la relación entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner atraviesa el peor momento entre muchos otros peores momentos. Quizás por eso Sergio Massa , el tercero en discordia, o concordia, según le convenga, hace como que tiene un partido político propio, el Frente Renovador, al cual juntó la semana pasada en General Las Heras, uno de los distritos más alejados del conurbano de la Primera Sección Electoral.

Este viernes, en Malvinas Argentinas, uno de los distritos donde en cada despacho hay una foto de Juan Domingo Perón o una frase de él, se juntará el Consejo de Partido que preside Máximo Kirchner, en lo que será su último encuentro como jefe del peronismo orgánico provincial. Su mandato terminó el jueves 18, pero su sucesión será en marzo, cuando se elija una nueva lista única”, lo que no significa que sea de unidad.

Los anfitriones del encuentro, a realizarse el centro cívico ubicado en Los Polvorines, Leonardo Nardini, el intendente, y Luis Vivona, el diputado provincial electo, recibirán a sus compañeros del justicialismo provincial bajo la excusa de una cubrir con lo que demanda la Carta Orgánica. Sin embargo, detrás de esa formalidad, hay varias facturas pendientes de cobro,

Por ejemplo, a Vivona, sus compañeros del sur del conurbano, la famosa “Tercera”, todavía no le perdonan que haya ingresado a la legislatura nuevamente, aunque sea en la cámara baja, quitándole un lugar a los propios de aquel territorio. Malvinas Argentinas es parte fundamental de “la primera”, en que se elegía senadores provinciales, y la restricción impuesta por el fin de las reelecciones, le impidió renovar su banca. Y “lo metieron por la otra sección”.

Pero la salida del senador implosionó la delicadísima paz interna. Su figura unificaba a todos los sectores en pugna y nadie discutía su lugar como vicepresidente primero de la Cámara, por detrás de Verónica Magario. Hoy por hoy esa rama de la legislatura bonaerense está paralizada hasta febrero que vuelvan a discutirse los cargos por la conducción del bloque y los cargos del cuerpo en general.

Magario dispuso clausurar la vida del Senado hasta febrero próximo. Por ende, no solo no se discute nada, sino que tampoco se distribuyen los despachos que tienen que ocupar los senadores recientemente electos ni tampoco se confirman los contratos y nuevas designaciones, algo que para los legisladores es tan o más importantes que las propias funciones que deben ejecutar.

La Cámpora quiere que Roberto Feletti desocupe la Secretaría Administrativa, encargada de los sueldos, contrataciones y demás gastos, para poner a uno propio. Mario Ishii se pelea con Sergio Berni para ocupar el lugar de Vivona. Y Kicillof puja por poner a un representante propio al frente del bloque por el que ya está anotada Mayra Mendoza, quien pretende reemplazar a Teresa García, recién asumida como diputada nacional.

Magario es una de las más fuertes candidatas a reemplazar a Kirchner en la Presidencia del PJ bonaerense. A ella se le superponen otros candidatos de la misma sección como Federico Otermín y Nicolás Mantegazza, reeditando también la vieja disputa entre Lomas de Zamora y La Matanza. También pretende ingresar en esta discusión la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, hasta ahora miembro orgánico del Movimiento Evita, cuyos dirigentes forman parte mayoritaria de su gabinete.

La situación suscitada en el Senado provincial debe sumarse a la nueva etapa de la pelea de Kicillof contra Martín Insaurralde, Máximo Kirchner y, en esta oportunidad, lo incorpora a Massa. Es que los tres definieron las autoridades de la Cámara de Diputados y la jefatura de bloque de la Cámara de Diputados, a la cual el gobernador le terminó vetando la manera en que se aprobaron el presupuesto para su funcionamiento.

Este martes, en la Federación Argentina de Municipios, dominada por los intendentes peronistas, su presidente, Fernando Espinoza, juntó a buena parte de sus pares integrantes del Movimiento Derecho al Futuro. Ahí hubo muchas críticas para el hijo de los dos presidentes y ratificaron su decisión de ir a la pelea si era necesario, inclusive, para conducir un partido que por sí solo tiene el valor de ratificar las alianzas políticas.

WhatsApp Image 2025-12-17 at 19.58.36 Los intendentes, en la FAM, para discutir el PJ y meter presión para que Axel Kicillof se suelte de sus socios.

Por eso tampoco se entiende que en esta ocasión no se convoque a dirigentes que han dado muestras de apego a la doctrina peronista, diariamente más alejada de la cotidianeidad de Fuerza Patria, como Alberto Descalzo o Julio Pereyra. La llegada de advenedizos o progresistas que nunca leyeron cabalmente a Juan Domingo Perón, entre los cuales algunos también incluyen a Kicillof y a Máximo Kirchner, no ayuda para la obligatoria reorganización partidaria que todos reclaman.

Con Cristina Fernández de Kirchner luchando por qué hacer con su pulsera electrónica o si tiene más tiempo para estar en la terraza de su domiciliaria de San José 1111, solo la CGT, con sus viejos y desprestigiados dirigentes detrás, parece estar indicando un nuevo camino. La llegada de un nuevo triunvirato por lo menos renovó el discurso y las demandas. Para Perón era la columna vertebral del movimiento. Quizás sea hora para que todos mezclen y den de nuevo. De los nuevos gobernadores, no se puede esperar demasiado. Gustavo Sanz eligió un lugar que le dio el gobierno libertario en la AGN, a las 03.00 de la madrugada de este jueves, como un avance para las negociaciones futuras.