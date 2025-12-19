Definición judicial en Vicentin: Grassi SA se queda con el control de la cerealera

El juez Fabián Lorenzini , a cargo del concurso de la cerealera Vicentin , resolvió tras una larga disputa de empresas, otorgarle a Grassi SA, dedicada al corretaje de granos, el control de la mítica agroexportadora. Sin embargo, todavía podría presentarse alguna apelación.

En la definición judicial Lorenzini rechazó diversas impugnaciones a la empresa y ordenó “homologar el acuerdo concordatario ofrecido por Grassi SA en el marco del presente proceso de salvataje, disponiendo la transferencia total de las acciones de la sociedad concursada Vicentin SAIC a la sociedad oferente, previo levantamiento de la inhibición concursal, al solo efecto de su realización”.

Además, el magistrado ordenó la ejecución inmediata del acuerdo con los acreedores y estableció que Grassi SA deberá presentar, dentro de los tres días posteriores a la notificación del fallo, un cronograma detallado con las fechas de pago y el esquema de cumplimiento del acuerdo en todos sus términos, sin perjuicio de las condiciones previstas para aquellos acreedores que no hayan adherido a una propuesta específica.

Vicentin cayó en default en diciembre de 2019 tras denunciar un “estrés financiero”. Al no poder surfear esa situación, en febrero de 2020 se presentó formalmente a concurso de acreedores, que recayó en el juez Lorenzini.

La crisis de Vicentin comenzó en diciembre de 2019 cuando la compañía default por casi $100.000 millones y todavía no pudo dejar atrás el concurso de acreedores.

La crisis de Vicentin comenzó en diciembre de 2019 cuando la compañía default por casi $100.000 millones y todavía no pudo dejar atrás el concurso de acreedores.

Luego, en junio de 2020, durante la crisis por la pandemia del Covid-19, el gobierno de Alberto Fernández ordenó expropiar la empresa, reclamando en el medio una acreencia de US$300 millones del Banco Nación. Sin embargo, tras una serie de movilizaciones en contra, el entonces presidente dio marcha atrás con su decisión.

En un intento por encauzar la salida del concurso y presentar una propuesta a los acreedores, Vicentin incorporó como socios estratégicos a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y a Bunge-Viterra. Sin embargo, el plan de pago de las acreencias fue rechazado por el juez Lorenzini. El expediente recorrió distintas instancias judiciales hasta que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó la homologación y devolvió la causa al magistrado.

Grassi SA ganó la disputa por la cerealera

Tras una intensa pulseada por el respaldo de los acreedores entre Grassi SA y la alianza Molinos Agro–Louis Dreyfus Company, la firma rosarina se impuso al reunir la mayoría de las adhesiones y, tras el fallo de Lorenzini, confirmó que asumirá la conducción de la empresa, que pasará a denominarse la Nueva Vicentin Argentina.

Al frente de Grassi SA se encuentra Mariano Grassi, titular de la corredora de granos, que es líder en el negocio de la soja y comercializa alrededor de cinco millones de toneladas.

Con este fallo, el proceso concursal entra en su etapa final, aunque no se descarta la presentación de apelaciones. Mientras tanto, Grassi SA deberá avanzar con la ejecución del acuerdo y el cumplimiento del cronograma de pagos, en un intento por normalizar la operatoria de una de las mayores agroexportadoras del país.