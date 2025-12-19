El Gobierno ratificó la asignación de fondos para la ampliación del Metrotranvía
La Provincia ratificó el convenio específico para asignar fondos a una obra estratégica para la movilidad sostenible del Gran Mendoza.
El Gobierno de Mendoza ratificó la asignación de recursos para la ampliación del Metrotranvía mediante el Decreto Nº 2785, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La medida aprueba un convenio específico celebrado con la Sociedad de Transporte de Mendoza S.A.U.P.E. para avanzar con las etapas III y IV del proyecto.
La norma oficial valida el acuerdo firmado el 14 de noviembre de 2025, que establece el marco para la ejecución de una obra considerada clave para el desarrollo urbano, la integración territorial y la mejora de la movilidad en el área metropolitana del Gran Mendoza
Según lo dispuesto, el proyecto fue debidamente registrado en el Banco Integrado de Proyectos (BIP) y cuenta con informes técnicos favorables que avalan su pertinencia, viabilidad y alineación con los planes provinciales y municipales de ordenamiento territorial y transporte.
Una obra estratégica para la movilidad sostenible
De acuerdo con los fundamentos del decreto, la ampliación del Metrotranvía permitirá recuperar tramos de la traza ferroviaria en desuso y transformarlos en un eje estructurante de transporte público moderno, eficiente y ambientalmente sustentable. El sistema tranviario eléctrico contribuirá a reducir la contaminación atmosférica y sonora, optimizar el uso del espacio vial y mejorar la calidad del aire.
Además, la iniciativa fortalecerá el sistema Mendotran al liberar unidades de colectivos para otros recorridos, ampliar la cobertura del servicio y mejorar la regularidad, el confort y la seguridad de los usuarios. El Gobierno provincial destacó que la obra también generará empleo directo e indirecto y dinamizará la economía local a lo largo del corredor del Metrotranvía.
El decreto establece que la asignación de fondos no configura una operatoria de financiamiento reembolsable, ya que no se trata de un préstamo ni implica obligación de restitución. La inversión se justifica por los beneficios socioeconómicos asociados, como el aumento del valor del suelo, la reducción de accidentes, el ahorro en mantenimiento vial y el impacto positivo en la salud pública
La medida fue refrendada por los ministros de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, y de Hacienda y Finanzas, y cuenta con la conformidad de los organismos de control y asesoramiento legal de la Provincia.
El texto publicado en el Boletín Oficial