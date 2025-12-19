El Gobierno ratificó la asignación de fondos para la ampliación del Metrotranvía

La Provincia ratificó el convenio específico para asignar fondos a una obra estratégica para la movilidad sostenible del Gran Mendoza.

El Gobierno de Mendoza ratificó la asignación de recursos para la ampliación del Metrotranvía mediante el Decreto Nº 2785, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La medida aprueba un convenio específico celebrado con la Sociedad de Transporte de Mendoza S.A.U.P.E. para avanzar con las etapas III y IV del proyecto.

La norma oficial valida el acuerdo firmado el 14 de noviembre de 2025, que establece el marco para la ejecución de una obra considerada clave para el desarrollo urbano, la integración territorial y la mejora de la movilidad en el área metropolitana del Gran Mendoza

Según lo dispuesto, el proyecto fue debidamente registrado en el Banco Integrado de Proyectos (BIP) y cuenta con informes técnicos favorables que avalan su pertinencia, viabilidad y alineación con los planes provinciales y municipales de ordenamiento territorial y transporte.

Una obra estratégica para la movilidad sostenible De acuerdo con los fundamentos del decreto, la ampliación del Metrotranvía permitirá recuperar tramos de la traza ferroviaria en desuso y transformarlos en un eje estructurante de transporte público moderno, eficiente y ambientalmente sustentable. El sistema tranviario eléctrico contribuirá a reducir la contaminación atmosférica y sonora, optimizar el uso del espacio vial y mejorar la calidad del aire.

Además, la iniciativa fortalecerá el sistema Mendotran al liberar unidades de colectivos para otros recorridos, ampliar la cobertura del servicio y mejorar la regularidad, el confort y la seguridad de los usuarios. El Gobierno provincial destacó que la obra también generará empleo directo e indirecto y dinamizará la economía local a lo largo del corredor del Metrotranvía.