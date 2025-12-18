Presupuesto 2026: el Senado acelera y abre el debate en comisiones

Para cerrar una agitada semana en el Congreso, el Senado debatirá este viernes en comisiones el Presupuesto 2026 y la reforma del Régimen Penal Tributario, que el oficialismo busca llegar a tratar el próximo 26 de diciembre. Tras un cambio de agenda importante, la tropa libertaria redoblará sus esfuerzos por la denominada Ley de Leyes.

Luego de que ambas iniciativas fueran aprobadas en la madrugada de este jueves en Diputados, el viernes iniciarán su camino en la Cámara Alta. A las 9 comenzará el debate de la reforma tributaria, y a partir de las 10 será el turno del proyecto de Presupuesto 2026.

Con el debate por la reforma laboral postergado para febrero, la bancada libertaria ahora concentrará sus fuerzas en aprobar cuanto antes el proyecto del Presupuesto 2026. Por ese motivo, el objetivo de los senadores violetas es lograr el dictamen el mismo viernes.

El dictamen que se emitirá respetará el texto aprobado en Diputados, donde el Gobierno no pudo lograr la derogación de las leyes de Universidades y Discapacidad por el rechazo de la oposición al capítulo 11.

En medio de las jornadas maratónicas en el Congreso, el oficialismo dio un volantazo con el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. Pese a los esfuerzos por meterla antes de fin de año, la falta de voluntades generó un cambio de cronograma.

"En vez de discutirla el 26, estamos dispuestos a pasar esta ley para el 10 de febrero", anunció la jefa de la bancada violeta, Patricia Bullrich al cierre del segundo tramo de expositores en el plenario de comisiones del Senado. La exministra tenía previsto pasar a la firma del dictamen y convocar a una sesión para el día siguiente a Navidad, sin embargo, la falta de voluntades obligó a postergar el tratamiento de una de las reformas más fundamentales para el Gobierno nacional.

Ahora, con el foco puesto en tratarla el 10 de febrero, el próximo mes y medio Bullrich se abocará a afinar las negociaciones con los bloques de la UCR, el PRO, y bloques provinciales de Misiones, Salta, Tucumán, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, y Cambio Federal.