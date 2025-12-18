Tras el traspié en Diputados, el Gobierno desafía al Congreso, insiste con el "capítulo 11" del Presupuesto y amenaza con el veto

Tras el sinsabor parlamentario por la media sanción del Presupuesto 2026 pero sin el capítulo 11 , el presidente Javier Milei llegó esta tarde a Casa Rosada donde reunió a su mesa chica pensando en definir contrarreloj la estrategia política en días cruciales en el Congreso.

El mandatario contó con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , el ministro del Interior, Diego Santilli , el ministro de Economía, Luis Caputo , el asesor Santiago Caputo , la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich , entre otros funcionarios que intervienen en la negociación legislativa.

Los ánimos cambiaron abruptamente en los pasillos de Balcarce 50, donde se pensaba que los principales inconvenientes venían del debate sobre la reforma laboral y no por el Presupuesto.

Si bien se obtuvo la votación favorable en general, la quita del capítulo 11 produjo una fuerte zozobra para la cúpula libertaria. Dentro de ese conjunto de artículos estaban aquellos que derogaban las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, además del compromiso escrito para afrontar el pago por coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y un aumento de fondos para el Poder Judicial. Pese a los constantes esfuerzos de robustecer alianzas, el oficialismo no rubricó todas las firmas necesarias y perdió esa votación particular.

Ante ese escenario, en el Gobierno decidieron insistir con ese conjunto de artículos en el Senado, donde mañana se buscaba dictaminar la reforma laboral y el Presupuesto. La intención del Ejecutivo es renegociar con los distintos bloques dialoguistas para sostener esos artículos, que no reingresarían mediante ese capítulo, sino que sería reincorporados en otro esquema y atado a una rosca específica con quienes el Gobierno discuta.

Embed - Diego Santilli habló sobre el Presupuesto 2026

En diálogo con MDZ, Santilli confirmó la novedad: “Obviamente hay algunos temas que nos faltaron, que estaban en el capítulo 11, que lo vamos a trabajar en Senado, a ver si podemos lograr reestructurar y trabajar en conjunto”.

“Yo lo que digo es nosotros vamos a apostar a trabajar en el Senado a ver si podemos introducir algunas modificaciones que permitan ordenar esta variable que estamos planteando”, señaló el funcionario, quien agregó: “Yo confío en que podemos hacer un trabajo para mejorar aún la muy buena sanción que tenemos para hacerla mucho mejor. Mañana tiene que haber dictamen”.

Aún si el Gobierno consiguiera éxito en la Cámara Alta, esos cambios implicarían que deba regresar a Diputados, que es la cámara de origen, para que convalide esas correcciones a lo votado esta madrugada.

En la gestión libertaria repiten que si no se derogan esas leyes sobre discapacidad y universidades se atenta contra el equilibrio fiscal que pregona el Ejecutivo. Hasta el mediodía era remota la posibilidad de conseguir los votos en el Senado, de acuerdo con lo que los mismos oficialistas esbozaban.

A pesar de que públicamente e incluso fuera de micrófono los funcionarios reiteran que se muestran confiados en retomar esas negociaciones contrarreloj, las altas esferas del Gobierno indican que si fracasan las conversaciones de las próximas horas “el único camino será el veto porque así como está el Presupuesto es imposible de sostenerlo porque rompe todo”.

El presunto veto también podría significar un dolor de cabezas. Milei afronta presiones del FMI y del Gobierno de Estados Unidos para tener Presupuesto y evitar tensiones excesivas en el Congreso.

Una tercera variante es que el oficialismo termine demorando los tiempos previstos en el Congreso, ganando mayor margen de negociación.

Si avanzará el objetivo prioritario de Milei, mañana se dictaminaría el Presupuesto y la reforma laboral en el Senado y se tratará el próximo 26 de diciembre. Si se aprueba, ambos proyectos irán a Diputados, donde se podría sesionar el 29 de este mes, al borde del plazo de sesiones extraordinarias.