Donald Trump vuelve a amenazar a Gustavo Petro de Colombia: "Es un alborotador"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump cargó con otra amenaza contra Gustavo Petro, su par de Colombia: "es un tipo muy, muy malo".

"Más le vale andarse con cuidado porque tiene fábricas de droga. Fabrican cocaína en Colombia (...) y la envían a Estados Unidos. Más le vale cerrar esas fábricas de cocaína", ha señalado desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, en una rueda de prensa en la que ha asegurado que Bogotá "tiene al menos tres fábricas importantes de cocaína (y) sabemos dónde están".

El inquilino de la Casa Blanca ha afirmado que Petro "es un tipo muy, muy malo" y que "no es amigo de Estados Unidos". "Su nuevo líder es un alborotador", ha agregado, antes de asegurar que, en cambio, "amo al pueblo colombiano, son gente estupenda, enérgica, inteligente, genial".

Donald Trump ya ha atacado a Gustavo Petro No es la primera vez que Donald Trump se expresa de este modo sobre su par colombiano. Hace apenas una semana, aseguró que Petro "será el siguiente" en su supuesta campaña contra el narcotráfico, que actualmente se centra en la Venezuela de Nicolás Maduro.