Voló una cabina de peaje durante un fuerte temporal: murió un supervisor

El fuerte temporal en Córdoba arrancó una cabina del peaje en la Ruta 9 Norte. Por el hecho murió un supervisor y hubo otros dos heridos.

Un trágico episodio se registró este jueves por la tarde en la Ruta Nacional 9 Norte, en medio de un fuerte temporal de viento y tormenta que azotó a la provincia de Córdoba. Una cabina del peaje fue arrancada por las intensas ráfagas y provocó la muerte de un supervisor y heridas en otros dos trabajadores.

Según informaron fuentes oficiales, la víctima fatal era un supervisor de Caminos de las Sierras, de 61 años, quien habría salido a verificar la situación cuando se desató la tormenta.

En esas circunstancias, una de las casillas voló y lo aplastó. Otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud, aunque se indicó que sus lesiones no serían de gravedad.

Tragedia en la cabina de peaje El hecho ocurrió alrededor de las 16.30, entre Estación Juárez Celman y Jesús María. En un primer momento, un llamado al 911 alertó sobre el desplazamiento de las cabinas y la posible desaparición de personas, lo que motivó un amplio rastrillaje en la zona.