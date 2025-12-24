Perdió todo en la previa de Navidad por el inesperado temporal y su historia es dramática: "Es una locura"

Las lluvias intensas del martes inundaron su casa, arruinaron muebles y electrodomésticos y dejaron a una familia sin luz ni festejo en la previa de Navidad.

El fuerte temporal que azotó el Área Metropolitana de Buenos Aires dejó escenas de angustia en San Martín. Javier, vecino del distrito, perdió su casa, sus pertenencias y hasta el auto tras el ingreso de varios metros de agua. A días de Navidad, denuncia falta de respuestas y recuerda que no es la primera vez que ocurre.

El día después del temporal que golpeó al AMBA expuso una postal repetida en distintos barrios del partido de San Martín: calles anegadas, viviendas inundadas y familias que vieron cómo el agua avanzó sin dar margen de reacción. Entre ellas está la de Javier, un vecino que relató en primera persona la destrucción total de su hogar luego de las fuertes precipitaciones registradas durante la tarde del martes.

El agua ingresó varios metros dentro de la propiedad y arrasó con todo a su paso. Electrodomésticos, colchones, muebles, ropa y hasta los regalos preparados para la Nochebuena quedaron inutilizables. “Los colchones se mojaron todos, la tele quedó destruida, los muebles tuve que tirarlos afuera. Los regalos también, no se salvó nada”, contó con la voz quebrada en diálogo con el periodista Alejandro Moreyra, en el programa Mañanas Argentinas, por la señal de C5N.

La situación se agravó cuando el agua también alcanzó al vehículo familiar. “Para el culpable de quien tenía esta diligencia y no abrió las compuertas, que vea cómo me dejó el auto. Quedó flotando, parecía una pileta”, lamentó Javier, señalando una posible falla en el manejo de los sistemas de drenaje de la zona.

Una Navidad atravesada por la emergencia Javier está casado, tiene un hijo y trabaja como camillero en el Hospital de Vicente López. Este jueves debía presentarse a cumplir una guardia, pero el impacto del temporal cambió por completo sus planes en la previa de la Navidad. Sin luz, con la vivienda devastada y sin recursos inmediatos para reponer lo perdido, la celebración quedó suspendida.