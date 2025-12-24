La primera Navidad del papa León XIV: "La Navidad del Señor es la Navidad de la Paz"

A siete meses de su elección como Sucesor de Pedro, el papa León XIV se dispone a vivir su primera Navidad al frente de la Iglesia católica . Las celebraciones estarán atravesadas por un fuerte llamado a la paz , eje central de su magisterio, y por un calendario litúrgico que se extiende desde Nochebuena hasta mediados de enero.

El Pontífice hizo llegar sus primeros deseos navideños mediante una tarjeta oficial elaborada por la Prefectura de la Casa Pontificia, en la que destaca la frase: “La Navidad del Señor es la Navidad de la Paz”. La cita pertenece al Sermón 26 de San León Magno , primer Papa que llevó ese nombre y una de las figuras doctrinales más relevantes del cristianismo antiguo. La imagen que acompaña el mensaje reproduce un mosaico del artista italiano Alberto Salietti, realizado en 1955 para el apartamento pontificio.

El mensaje se inscribe en una línea pastoral que León XIV ha reiterado desde el inicio de su pontificado. La noche del 23 de diciembre, al responder preguntas de periodistas a la salida de Villa Barberini, en Castel Gandolfo, pidió a las personas de buena voluntad “al menos en la fiesta del nacimiento del Salvador, un día de paz”. Se trata de la misma paz “desarmada y desarmante” que evocó desde la Loggia delle Benedizioni tras ser elegido Papa.

Las celebraciones navideñas comenzarán este 24 de diciembre a las 22:00, cuando León XIV presida la Misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro, con motivo de la solemnidad de la Natividad del Señor. Al día siguiente, 25 de diciembre, celebrará la misa del día a las 10:00 y, al mediodía, impartirá la tradicional bendición “Urbi et Orbi” desde la Logia central de la Basílica Vaticana.

El calendario continuará el 26 de diciembre, festividad de San Esteban, primer mártir de la Iglesia, con la oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro. El mismo rezo mariano se repetirá el domingo 28 de diciembre, manteniendo el contacto directo del Papa con los fieles y peregrinos presentes en Roma durante las fiestas.

Para cerrar el año 2025, el miércoles 31 de diciembre, el Pontífice celebrará la audiencia general y, por la tarde, a las 17:00, presidirá las Primeras Vísperas de la solemnidad de María Santísima Madre de Dios junto al tradicional Te Deum de acción de gracias por el año transcurrido.

Las celebraciones de enero y el mensaje por la paz

El inicio de 2026 estará marcado por la Misa del 1 de enero en la Basílica de San Pedro, a las 10:00, con motivo de la 59ª Jornada Mundial de la Paz. Para esta ocasión, León XIV redactó un mensaje titulado “La paz esté con todos ustedes: hacia una paz desarmada y desarmante”, en el que formula una denuncia explícita contra la creciente carrera armamentística a nivel global. Según los datos citados, el gasto militar mundial aumentó un 9,4 % durante 2024.

El domingo 4 de enero se rezará el Ángelus en la Plaza de San Pedro y el 6 de enero, solemnidad de la Epifanía del Señor, el Papa celebrará la misa a las 9:30. Ese mismo día tendrá lugar el cierre de la Puerta Santa y la conclusión del Jubileo 2025, dedicado a la esperanza, uno de los hitos espirituales del actual pontificado.

El calendario litúrgico culminará el domingo 11 de enero con la fiesta del Bautismo del Señor. En esa ocasión, León XIV celebrará la misa en la Capilla Sixtina y administrará el sacramento del bautismo a un grupo de niños, retomando una tradición muy valorada por los fieles.

El regreso de la misa del día de Navidad

Una de las particularidades de este primer ciclo navideño es la reintroducción de la misa del día de Navidad. León XIV decidió recuperar esta celebración, que no había sido presidida por sus inmediatos predecesores, el papa Francisco y Benedicto XVI. La última vez que un Pontífice celebró la misa del 25 de diciembre fue San Juan Pablo II, en 1994.

Con este gesto litúrgico y un mensaje persistente sobre la paz, León XIV imprime un sello propio a su primera Navidad como Papa, en un contexto internacional marcado por tensiones y conflictos que refuerzan la dimensión simbólica de sus palabras y celebraciones.