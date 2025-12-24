El mensaje de Javier Milei en la previa de Nochebuena: "Feliz Navidad en libertad"

En la previa a la Nochebuena , Javier Milei eligió las redes sociales para volver a marcar la cancha. Con un video de tono político y épico, el Presidente saludó a los argentinos por las fiestas y aprovechó para hacer un balance de su gestión, en la tercera Navidad desde su llegada a la Casa Rosada.

“Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a cero”, arranca el mensaje, en el que Milei enumera lo que considera los principales logros de su Gobierno. Según sostuvo, se trata del proceso de estabilización “más exitoso de la historia”, y ratificó que el rumbo continuará con una reducción del gasto público y una baja de impuestos.

En ese repaso, el mandatario afirmó haber puesto “la inflación en orden” y aseguró que, como resultado de las políticas aplicadas, su administración logró sacar a 12 millones de personas de la pobreza. Se trata de uno de los ejes centrales del discurso oficialista, que el presidente volvió a destacar en su mensaje de fin de año.

Milei también se refirió a los cambios en el frente cambiario y comercial, destacó la eliminación del cepo cambiario, a la que calificó como definitiva, y anunció la firma de un acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos, presentado como un paso clave en la estrategia de apertura económica y reposicionamiento internacional de la Argentina.

Entre otros puntos, el mandatario celebró lo hecho en materia de orden público, al destacar que, antes de su asunción, el país registraba cerca de 9.000 piquetes por año y aseguró que esa situación fue revertida. “Hoy es cero”, enfatizó.

El mensaje de Javier Milei por Nochebuena

En esa línea, Milei puso el foco en la agenda de seguridad y destacó la reforma de “tolerancia cero” contra la delincuencia que impulsa junto a la exministra Patricia Bullrich. Según enumeró, el Gobierno avanzó contra el narcotráfico, reequipó a las fuerzas de seguridad y creó la Dirección Federal de Investigaciones con el objetivo de combatir el crimen organizado.

El presidente también celebró avances en materia institucional y electoral. Entre ellos, resaltó la implementación de la boleta única de papel, una reforma que —según afirmó— ningún otro gobierno oficialista se había animado a impulsar. “Los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros”, subrayó.

En la antesala al tratamiento del Presupuesto 2026 en el Senado, le envió una señal directa al Congreso. “No tengan dudas de que vamos a ir hasta el hueso”, advirtió, al anticipar que su administración avanzará con nuevas reformas estructurales para convertir a la Argentina en “el país más libre del mundo” y recuperar la grandeza nacional.

Para cerrar, saludó “Que Dios los bendiga a todos, que la fuerza del cielo nos acompañe ¡Viva la libertad, carajo!”. Sin embargo, el video se extendió unos segundos más, con un sorpresivo clip del Presidente, donde advierte con tono jocoso: “Abróchense los cinturones porque va a haber muchas más reformas”.