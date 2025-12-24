Stranger Things vuelve en Navidad: a qué hora se estrena el volumen 2 en Argentina
A días de Navidad, Stranger Things vuelve a ser tema global: el volumen 2 llega a Netflix con estreno simultáneo y en Argentina ya hay plan para maratonear.
Stranger Things se convierte, una vez más, en uno de los grandes eventos del cierre del año. Con la Navidad cada vez más cerca, el regreso de la serie de Netflix suma expectativa entre los fans que vienen esperando respuestas, giros oscuros y momentos decisivos para Hawkins.
Durante los últimos días, Stranger Things volvió a dominar conversaciones en redes sociales y búsquedas en Google. No es casual: el nuevo volumen promete un tono más intenso, capítulos clave para la historia y definiciones que pueden marcar el destino de varios personajes centrales.
En Argentina, el estreno de Stranger Things se vive casi como un ritual. Muchos ya planean maratones nocturnas, reuniones con amigos o incluso trasnochar en plena semana laboral para no quedarse afuera de los primeros comentarios y teorías que suelen aparecer apenas se habilitan los episodios.
Stranger Things y el horario de estreno en Argentina
Netflix confirmó que el volumen 2 de Stranger Things se en Argentina el jueves 25 de diciembre a las 22:00. Esto significa que los nuevos capítulos estarán disponibles durante la noche del jueves, una buena noticia para quienes quieren verlos apenas se habilitan en la plataforma y evitar spoilers que suelen circular en redes sociales apenas se produce el estreno.
Stranger Things: horarios de estreno en otros países
Además de Argentina, la serie se lanzará de manera simultánea en todo el mundo. Estos son los horarios confirmados según cada región:
Estados Unidos: 5:00 PM (PST) / 8:00 PM (EST)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7:00 PM
Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 8:00 PM
Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9:00 PM
Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 10:00 PM
España: 2:00 AM (madrugada del 27 de diciembre, horario peninsular)
De esta manera, Stranger Things vuelve a reunir a millones de espectadores en distintos husos horarios, todos atentos al mismo estreno global, aunque cada uno lo viva a una hora diferente.