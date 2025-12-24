Nochebuena en Olivos: con quién pasará Javier Milei la Navidad

El presidente Javier Milei pasará la Nochebuena en Olivos, lejos de los festejos tradicionales y en un clima de bajo perfil.

El presidente Javier Milei se prepara para celebrar su tercera Navidad desde su llegada a la Presidencia. Al igual que el año pasado, el mandatario pasará la Nochebuena en la Quinta de Olivos, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Puertas adentro, la noche tendrá un tono íntimo y reservado. Se tratará de una celebración que se aparta de los rituales clásicos de la Navidad y que refleja un proceso personal que el jefe de Estado viene atravesando desde hace tiempo.

Milei Karina Javier Milei pasará una Nochebuena íntima con su hermana Karina. X (@JMilei) No se espera, de hecho, una cena navideña convencional. En los últimos meses, Milei profundizó su acercamiento al judaísmo, un recorrido que quedó expuesto con la conmemoración de Jánuca, festividad central del calendario judío que este año se extendió del 14 al 22 de diciembre y que el Presidente celebró en privado, sin actos públicos ni agenda oficial.

Lejos del descanso, Milei aprovechará las fiestas para seguir trabajando. Desde la residencia oficial, monitoreará el tramo final de las negociaciones por el Presupuesto, cuya votación está prevista para este viernes en el Senado, una instancia clave para el cierre del año legislativo y el pulso político del Gobierno.

El guiño de Milei a la Iglesia en la antesala de Navidad En paralelo a su decisión de pasar la Nochebuena en Olivos, el Presidente mantuvo en los últimos días un intercambio de cartas con la Conferencia Episcopal Argentina. Más allá del protocolo, el diálogo incluyó referencias a la situación social y a las perspectivas de futuro del país.