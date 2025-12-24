4 formas para decorar la mesa en Navidad que te sacan del apuro y son económicas

Aportá color, naturaleza y un toque diferente a tu Nochebuena. Haz que tu mesa quede para el recuerdo con estos tips.

La mesa es el lugar en el que se comparten charlas y risas, por eso su decoración no puede pasar desapercibida en Navidad. Esta festividad va más allá de la simple estética ya que evoca un espíritu festivo y las ganas de compartir junto a familia y seres queridos a través de luces, colores y ornamentos.

La previa de Navidad puede ser caótica porque hay platos que preparar y rincones del hogar que decorar. Para aliviar el estrés y no dejar de lado la decoración, te proponemos 4 ideas para ornamentar tu mesa sin que tengas que gastar tiempo y dinero, generando un ambiente acogedor en menos de lo que dura un villancico.

MESA NAVIDAD 4.jpg Una forma sencilla de decorar tu mesa para Navidad. Archivo. Cómo decorar la mesa en pocos minutos Una de las primeras propuestas es agregar frutas como decoración. Esta es una forma sencilla y aromática que se utiliza en el medio de la mesa. Para llevarla a cabo solo necesitas una fuente o soporte de cristal, ramas de pinos y velas para acompañar. Para un olor más intenso se recomienda usar cítricos como naranjas o mandarinas.

Las servilletas navideñas también pueden hacer la gran diferencia. Para esta manualidad necesitas hojas o servilletas de un color (verde, rojo, etc) y doblarlas por la mitad. Junta todas con el doblez hacia afuera y amarralas en la punta con una pequeña cuerda roja.

KPKDCLY6R5EO3AKE6ASLOQ5KIA Decora tu mesa en segundos. Infobae Una opción práctica y sencilla es emplear tarros de vidrios como los de mermelada y crear centros luminosos. Coloca una velita dentro del frasco y por fuera decora con ramas de pino, acebo, arándanos y moños de colores.