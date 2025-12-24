22 horas de diferencia: el primer y último país que celebrará Navidad en 2025

Un listado sobre los países que elevarán sus copas primero para brindar en Navidad y los que lo harán al último.

La Navidad es un evento que reúne a familias, amigos y gente cercana para celebrar entre platillos y regalos. Su llegada es uno de los momentos más esperados a nivel global, aunque tiene algunas particularidades en cada país debido a su ubicación geográfica, cultura y más.

Un dato que sorprende a varios es que hay 22 horas de diferencia entre el primer país y el último que celebra la Navidad en 2025. Como siempre, el primer lugar en festejar con bebidas y obsequios es Kiribati, una isla ubicada en el Océano Pacífico central, al noreste de Australia. Por el contrario, el último en elevar las copas para el brindis es un grupo de islas bajo la jurisdicción de Estados Unidos.

canciones navidad Un listado de los primeros y últimos en festejar la Navidad. Archivo. Esta diferencia está dada por las zonas horarias. La Tierra está dividida imaginariamente en 24 zonas horarias, conocidas como husos horarios. Estas franjas verticales marcan la hora oficial de cada país con respecto al meridiano de Greenwich. Sin embargo, el horario oficial puede variar según decisiones gubernamentales o convenios nacionales.

¿Cómo se festeja la Navidad? Hay 10 países que celebran la Navidad antes que nadie y están ubicados entre el Pacífico central y el extremo oriental del planeta.

Kiribati (Isla de Navidad/Kiritimati) – UTC+14

Nueva Zelanda (Islas Chatham– UTC+14

Samoa – UTC+13

Tonga – UTC+13

Nueva Zelanda (Mainland) – UTC+13

Tokelau (N.Z.) - UTC+13)

Kiribati (Islas Fénix) – UTC+13)

Fiyi – UTC+12

Islas Marshall – UTC+12

Tuvalu – UTC+12 Navidad-en-Nueva-Zelanda-1 La Navidad está llegando. Archivo. En cambio, los últimos países en celebras están entre los husos horarios más occidentales del planeta, en el Pacífico.