Navidad: cuáles son las 22 fiestas habilitadas de Mendoza

En Mendoza hay 22 fiestas habilitadas para ir después de Nochebuena y empezar la Navidad. Horarios y lugares.

Mendoza se prepara para recibir la Navidad con una veintena de fiestas habilitadas en todo el territorio provincial. Los inspectores de la Subdirección de Control y Eventos de Locales de Esparcimiento realizarán controles en bares, locales bailables y fiestas privadas durante los festejos.

Fiestas habilitadas para Navidad En total, son 22 los eventos que cumplieron con todos los requisitos exigidos por la normativa y cuentan con habilitación para su realización.

El Ministerio de Seguridad y Justicia desplegará operativos de control con el objetivo de prevenir la realización de fiestas clandestinas y verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salubridad en los distintos espacios. Las tareas estarán a cargo de inspectores de la Subdirección de Control y Eventos, en coordinación con la Dirección de Seguridad Privada.

Horarios de taquilla y barra En toda la provincia se habilitaron 22 fiestas para el 25 de diciembre: 10 en el Gran Mendoza, 3 en la Zona Este, 5 en el Valle de Uco y 4 en el Sur. Además, estarán en funcionamiento más de 150 locales de esparcimiento categorizados, que también serán fiscalizados.

Los horarios especiales establecidos para Navidad son: ingreso y venta de entradas, hasta las 3.30; expendio de bebidas alcohólicas, hasta las 5.30, y cierre y finalización de los eventos, a las 7.30.