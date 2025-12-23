Navidad: cuáles son las 22 fiestas habilitadas de Mendoza
En Mendoza hay 22 fiestas habilitadas para ir después de Nochebuena y empezar la Navidad. Horarios y lugares.
Mendoza se prepara para recibir la Navidad con una veintena de fiestas habilitadas en todo el territorio provincial. Los inspectores de la Subdirección de Control y Eventos de Locales de Esparcimiento realizarán controles en bares, locales bailables y fiestas privadas durante los festejos.
Fiestas habilitadas para Navidad
En total, son 22 los eventos que cumplieron con todos los requisitos exigidos por la normativa y cuentan con habilitación para su realización.
El Ministerio de Seguridad y Justicia desplegará operativos de control con el objetivo de prevenir la realización de fiestas clandestinas y verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salubridad en los distintos espacios. Las tareas estarán a cargo de inspectores de la Subdirección de Control y Eventos, en coordinación con la Dirección de Seguridad Privada.
Horarios de taquilla y barra
En toda la provincia se habilitaron 22 fiestas para el 25 de diciembre: 10 en el Gran Mendoza, 3 en la Zona Este, 5 en el Valle de Uco y 4 en el Sur. Además, estarán en funcionamiento más de 150 locales de esparcimiento categorizados, que también serán fiscalizados.
Los horarios especiales establecidos para Navidad son: ingreso y venta de entradas, hasta las 3.30; expendio de bebidas alcohólicas, hasta las 5.30, y cierre y finalización de los eventos, a las 7.30.
Ante irregularidades o la realización de fiestas clandestinas, las denuncias pueden realizarse a través del 0800 222 0900, línea gratuita que funciona las 24 horas.
Gran Mendoza
- Open Air, Bodegas Tierras Altas (Luján)
- Eden, Salón de Carolis (Luján)
- Navidad Mirage, Salón Alma Hydra (Luján)
- Santa Marta, Cima Bar (Luján)
- 404 Christmas Session, Quinta Doña Elvira (Guaymallén)
- Absolut X Label, Quinta Las Rosas (Guaymallén)
- Navidad en la Isla, Isla Verde (Guaymallén)
- Evento bailable, El Barcito (Lavalle)
- Navidad Pedemonte, Pedemonte (Las Heras)
- Evento bailable, El Cerro (Las Heras).
Zona Este
- Navidad Popular, Club Juventud Unida (La Paz)
- Apertura Navidad, La Mariana (San Martín)
- Apertura Navidad, Paax (Junín).
Valle de Uco
- Sofia Claus Fest, Sofía Disco (Tunuyán)
- Delirium, Valley House (Tunuyán)
- Colombia, Espacio Republic (Tunuyán)
- Fiesta Haras, MKM (San Carlos)
- Navidad, La Fortaleza (Tupungato).
Zona Sur
- Fiesta Nómade, Centenarios Eventos (General Alvear)
- Navidad, Pivovar (General Alvear)
- Luven Navidad Bajo las Estrellas, Finca Las Perdices (San Rafael)
- Elévate Sounds, Club Los Campesinos (San Rafael).