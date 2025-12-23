Presenta:

Navidad: cuáles son las 22 fiestas habilitadas de Mendoza

En Mendoza hay 22 fiestas habilitadas para ir después de Nochebuena y empezar la Navidad. Horarios y lugares.

404 Christmas Session en Quinta Doña Elvira.

Mendoza se prepara para recibir la Navidad con una veintena de fiestas habilitadas en todo el territorio provincial. Los inspectores de la Subdirección de Control y Eventos de Locales de Esparcimiento realizarán controles en bares, locales bailables y fiestas privadas durante los festejos.

Fiestas habilitadas para Navidad

En total, son 22 los eventos que cumplieron con todos los requisitos exigidos por la normativa y cuentan con habilitación para su realización.

El Ministerio de Seguridad y Justicia desplegará operativos de control con el objetivo de prevenir la realización de fiestas clandestinas y verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salubridad en los distintos espacios. Las tareas estarán a cargo de inspectores de la Subdirección de Control y Eventos, en coordinación con la Dirección de Seguridad Privada.

Horarios de taquilla y barra

En toda la provincia se habilitaron 22 fiestas para el 25 de diciembre: 10 en el Gran Mendoza, 3 en la Zona Este, 5 en el Valle de Uco y 4 en el Sur. Además, estarán en funcionamiento más de 150 locales de esparcimiento categorizados, que también serán fiscalizados.

Los horarios especiales establecidos para Navidad son: ingreso y venta de entradas, hasta las 3.30; expendio de bebidas alcohólicas, hasta las 5.30, y cierre y finalización de los eventos, a las 7.30.

Ante irregularidades o la realización de fiestas clandestinas, las denuncias pueden realizarse a través del 0800 222 0900, línea gratuita que funciona las 24 horas.

404 Christmas Session en Quinta Doña Elvira
Gran Mendoza

  • Open Air, Bodegas Tierras Altas (Luján)
  • Eden, Salón de Carolis (Luján)
  • Navidad Mirage, Salón Alma Hydra (Luján)
  • Santa Marta, Cima Bar (Luján)
  • 404 Christmas Session, Quinta Doña Elvira (Guaymallén)
  • Absolut X Label, Quinta Las Rosas (Guaymallén)
  • Navidad en la Isla, Isla Verde (Guaymallén)
  • Evento bailable, El Barcito (Lavalle)
  • Navidad Pedemonte, Pedemonte (Las Heras)
  • Evento bailable, El Cerro (Las Heras).

Zona Este

  • Navidad Popular, Club Juventud Unida (La Paz)
  • Apertura Navidad, La Mariana (San Martín)
  • Apertura Navidad, Paax (Junín).
Valle de Uco

  • Sofia Claus Fest, Sofía Disco (Tunuyán)
  • Delirium, Valley House (Tunuyán)
  • Colombia, Espacio Republic (Tunuyán)
  • Fiesta Haras, MKM (San Carlos)
  • Navidad, La Fortaleza (Tupungato).

Zona Sur

  • Fiesta Nómade, Centenarios Eventos (General Alvear)
  • Navidad, Pivovar (General Alvear)
  • Luven Navidad Bajo las Estrellas, Finca Las Perdices (San Rafael)
  • Elévate Sounds, Club Los Campesinos (San Rafael).

