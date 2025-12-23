Una Navidad con identidad local: así se viste e ilumina cada rincón de la Ciudad de Mendoza

El paisaje urbano de la Ciudad de Mendoza se ha transformado con luces, color y creatividad para recibir la Navidad . La celebración, que integra decoración municipal con participación privada, ilumina el centro y activa la vida comercial con un programa de actividades que busca combinar tradición, innovación y comunidad.

En el corazón de la Plaza Independencia se erige un pino de más de 12 metros, símbolo principal de la festividad. Su creación no fue industrial, sino artesanal. Según la arquitecta Fernanda Rivero, responsable del proyecto, su armado fue una tarea colectiva del Taller de Escenografía municipal.

El equipo estuvo compuesto por la propia Rivero en la dirección, Ayrton Peirile a cargo del diseño e instalación de la iluminación, y los estudiantes de diseño escenográfico Emir Vanella y Alejo Lepes, junto con Daniel Silva, en el diseño y la ejecución de la estructura. La pieza se realizó con una estructura interna "Layer" de rápido armado, recubierta con caño estructural y cintas en blanco y verde. Sus adornos –moños y estrellas– fueron confeccionados con estructura metálica y tela, destacando por su enfoque en la sustentabilidad y el diseño local.

El espíritu navideño no sólo llenó las plazas, sino que también invadió los negocios gracias al Concurso de Decoración Navideña de Vidrieras , impulsado por la Subsecretaría de Cultura y Desarrollo Económico. La convocatoria obtuvo una respuesta masiva del sector privado, con más de 130 comercios del centro participando con sus propuestas.

Tras una selección inicial, seis finalistas quedaron a disposición del voto popular, que se recibió hasta el 19 de diciembre. La participación ciudadana fue destacada, con más de 50,000 votos emitidos en total para definir a los ganadores, cuyas creaciones combinaron creatividad y una cuidada puesta en escena.

El primer puesto fue para Enebro Gluten Free (Av. España 943), que con 20.285 votos cautivó al público con una vidriera de gran impacto visual. Su propuesta, una explosión de color, presentaba una gran corona roja y un árbol navideño hecho íntegramente con globos verdes y dorados, acompañado por un reno metalizado que aportó un aire moderno.

Vidrieras navideñas concurso ciudad 14 Primer premio. Milagros Lostes - MDZ

El segundo puesto, con 19.073 votos, lo obtuvo Living Charly (Remedios Escalada de San Martín 2123). Este local transformó su espacio en un regalo gigante, donde un sofá envuelto con un gran moño rojo era el protagonista, complementado por muñecos de nieve y un árbol rústico confeccionado con retazos de tapicería, logrando una atmósfera hogareña.

vidrieras navideñas Segundo premio. Prensa Ciudad de Mendoza

El certamen representó un claro incentivo para dinamizar la economía local: el ganador recibió un premio de dos millones de pesos, mientras que el segundo puesto obtuvo un millón.

Luces que unen el espacio público y el comercial

La intervención lumínica fue una estrategia integral. El sistema de iluminación LED utilizado en el pino de Plaza Independencia se replicó en forma de mangueras de luces a lo largo de toda la peatonal y en guirnaldas en la calle San Martín y calle Las Heras, dos avenidas comerciales. Este trabajo, coordinado entre las áreas de Cultura y Desarrollo Económico, tuvo como objetivo declarado "vestir" y darle "fuerza" a la principal zona comercial de la ciudad.

pino plaza independencia de noche El pino de 12 metros en Plaza Independencia brillando en la noche.

De manera complementaria, en el KM 0 la empresa Santa Elena colaboró instalando un pino tradicional de 9 metros, ofreciendo un estilo más clásico en contraste con el diseño contemporáneo del pino municipal.

Ciudad Navideña

La programación oficial culminó con el evento "Ciudad Navideña" en Plaza Independencia durante el fin de semana del 20 y 21 de diciembre. La actividad incluyó el encendido oficial del árbol, espectáculos musicales y espacios interactivos como stands fotográficos tematizados y la visita de Papá Noel. Según estimaciones de los organizadores, la convocatoria superó las 45 mil personas en las dos jornadas.

La arquitecta Rivero explicó que el montaje del pino, originalmente programado para el 8 de diciembre, debió postergarse hasta la semana del 15 debido a manifestaciones, completándose el jueves previo al evento de encendido.

Ciudad Navideña Plaza Independencia (4) Ciudad Navideña en Plaza Independencia.

Desde la Subsecretaría de Cultura explicaron que la decoración navideña forma parte de un calendario fijo de intervenciones urbanas, junto con la Vendimia o Ciudad de los Chicos, buscando una importancia que integre "lo artístico con lo comercial".