Turrón de Jijona casero: la receta tradicional de navidad paso a paso

Esta receta de turrón de Jijona es un clásico imprescindible de la navidad española, famoso por su textura suave y su intenso sabor a almendra . Preparar esta receta en casa permite disfrutar de un dulce tradicional, natural y lleno de historia, ideal para compartir en celebraciones familiares.

Cada familia suele adaptar la receta según su gusto, variando el punto de dulzor o las especias.

Cada familia suele adaptar la receta según su gusto, variando el punto de dulzor o las especias.

2- En una olla a fuego bajo, calienta la miel junto con el azúcar hasta que se integren.

3- Retira del fuego y deja templar ligeramente.

4- Añade la clara de huevo y mezcla rápidamente para que no se cocine.

5- Incorpora la pasta de almendra, la canela y la ralladura de limón si deseas.

6- Cocina a fuego muy bajo, removiendo constantemente, durante 10 minutos.

7- Vierte la mezcla en un molde forrado con papel vegetal y alisa la superficie.

8- Deja reposar a temperatura ambiente al menos 24 horas antes de consumir.

La receta original del turrón de Jijona tiene más de 500 años de historia. La receta original del turrón de Jijona tiene más de 500 años de historia. La tienda

De la cocina a la mesa

El turrón de Jijona es una de las joyas más apreciadas de la repostería tradicional y demuestra que puede elaborarse fácilmente en casa sin perder autenticidad. Su sabor intenso a almendra y miel lo convierte en un dulce perfecto para la navidad, evocando reuniones familiares y celebraciones llenas de tradición. Preparar esta receta artesanal permite controlar la calidad de los ingredientes y disfrutar de un producto más natural. Servido en pequeñas porciones, el turrón de Jijona es ideal para acompañar el café, cerrar una comida festiva o regalar como detalle casero lleno de sabor y significado. ¡A disfrutar!