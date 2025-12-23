Receta de Mantecol casero: el clásico navideño hecho en casa con pocos ingredientes

Descubrí el paso a paso detallado para preparar Mantecol en casa.

Procesá el maní tostado en una procesadora hasta obtener una pasta espesa. Es importante frenar de a momentos para no recalentar el motor y permitir que el maní libere sus aceites de forma pareja.

Continuá procesando hasta lograr una textura cremosa, similar a una manteca espesa. Reservá.

Colocá el azúcar y el agua en una olla y llevá a fuego medio.

Revolvé suavemente hasta que el azúcar se disuelva por completo.

Dejá hervir sin revolver hasta alcanzar un almíbar a punto bolita blanda. Para comprobarlo, tomá una gota con una cuchara y dejala caer en agua fría: debe poder formarse una bolita maleable.

Retirá el almíbar del fuego y dejá reposar unos segundos.

Agregá la pasta de maní al almíbar caliente y mezclá enérgicamente.

Incorporá el cacao, la vainilla y la pizca de sal, integrando rápido para que la mezcla no se endurezca antes de tiempo.

Batí la preparación con cuchara o espátula durante unos minutos, hasta que espese y pierda brillo, logrando una textura más opaca y firme.

Volcá la mezcla en un molde forrado con papel manteca y distribuila de manera pareja.

Presioná suavemente la superficie para emparejar.

Dejá enfriar a temperatura ambiente hasta que solidifique por completo.