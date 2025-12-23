Presenta:

Receta de Mantecol casero: el clásico navideño hecho en casa con pocos ingredientes

Aprendé a preparar Mantecol casero con esta receta de ingredientes simples, para una textura suave y un sabor intenso a maní y cacao.

Cómo hacer Mantecol casero paso a paso.

El mantecol casero tiene ese sabor inconfundible que remite directo a las fiestas. Prepararlo en casa no solo permite controlar los ingredientes y el dulzor, sino también lograr una textura suave, apenas granulada y con ese equilibrio perfecto entre maní tostado y notas de cacao. Es una receta que despierta nostalgia, pero que al mismo tiempo es mucho más simple de lo que parece. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes

  • 200 g de maní tostado sin sal

  • 150 g de azúcar

  • 100 ml de agua

  • 1 cucharada de cacao amargo

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • 1 pizca de sal

Descubrí el paso a paso detallado para preparar Mantecol en casa.

Paso a paso de la receta

  1. Procesá el maní tostado en una procesadora hasta obtener una pasta espesa. Es importante frenar de a momentos para no recalentar el motor y permitir que el maní libere sus aceites de forma pareja.

  2. Continuá procesando hasta lograr una textura cremosa, similar a una manteca espesa. Reservá.

  3. Colocá el azúcar y el agua en una olla y llevá a fuego medio.

  4. Revolvé suavemente hasta que el azúcar se disuelva por completo.

  5. Dejá hervir sin revolver hasta alcanzar un almíbar a punto bolita blanda. Para comprobarlo, tomá una gota con una cuchara y dejala caer en agua fría: debe poder formarse una bolita maleable.

  6. Retirá el almíbar del fuego y dejá reposar unos segundos.

  7. Agregá la pasta de maní al almíbar caliente y mezclá enérgicamente.

  8. Incorporá el cacao, la vainilla y la pizca de sal, integrando rápido para que la mezcla no se endurezca antes de tiempo.

  9. Batí la preparación con cuchara o espátula durante unos minutos, hasta que espese y pierda brillo, logrando una textura más opaca y firme.

  10. Volcá la mezcla en un molde forrado con papel manteca y distribuila de manera pareja.

  11. Presioná suavemente la superficie para emparejar.

  12. Dejá enfriar a temperatura ambiente hasta que solidifique por completo.

  13. Cortá en barras o cubos y conservá en lugar fresco y seco.

