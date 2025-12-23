Receta de Mantecol casero: el clásico navideño hecho en casa con pocos ingredientes
Aprendé a preparar Mantecol casero con esta receta de ingredientes simples, para una textura suave y un sabor intenso a maní y cacao.
El mantecol casero tiene ese sabor inconfundible que remite directo a las fiestas. Prepararlo en casa no solo permite controlar los ingredientes y el dulzor, sino también lograr una textura suave, apenas granulada y con ese equilibrio perfecto entre maní tostado y notas de cacao. Es una receta que despierta nostalgia, pero que al mismo tiempo es mucho más simple de lo que parece. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
-
200 g de maní tostado sin sal
150 g de azúcar
100 ml de agua
1 cucharada de cacao amargo
1 cucharadita de esencia de vainilla
1 pizca de sal
Paso a paso de la receta
-
Procesá el maní tostado en una procesadora hasta obtener una pasta espesa. Es importante frenar de a momentos para no recalentar el motor y permitir que el maní libere sus aceites de forma pareja.
Continuá procesando hasta lograr una textura cremosa, similar a una manteca espesa. Reservá.
Colocá el azúcar y el agua en una olla y llevá a fuego medio.
Revolvé suavemente hasta que el azúcar se disuelva por completo.
Dejá hervir sin revolver hasta alcanzar un almíbar a punto bolita blanda. Para comprobarlo, tomá una gota con una cuchara y dejala caer en agua fría: debe poder formarse una bolita maleable.
Retirá el almíbar del fuego y dejá reposar unos segundos.
Agregá la pasta de maní al almíbar caliente y mezclá enérgicamente.
Incorporá el cacao, la vainilla y la pizca de sal, integrando rápido para que la mezcla no se endurezca antes de tiempo.
Batí la preparación con cuchara o espátula durante unos minutos, hasta que espese y pierda brillo, logrando una textura más opaca y firme.
Volcá la mezcla en un molde forrado con papel manteca y distribuila de manera pareja.
Presioná suavemente la superficie para emparejar.
Dejá enfriar a temperatura ambiente hasta que solidifique por completo.
Cortá en barras o cubos y conservá en lugar fresco y seco.