Receta de besugo al horno con papas para una navidad perfecta

Esta receta de besugo al horno es una opción clásica y elegante para celebrar la navidad en familia. Su preparación es sencilla, pero el resultado destaca por su sabor delicado y aroma mediterráneo. Ideal para ocasiones especiales, esta receta resalta la frescura del pescado con ingredientes simples.

2- Pelar y cortar las papas en rodajas finas y la cebolla en juliana.

3- Colocar las papas y la cebolla en una fuente para horno, salar y añadir la mitad del aceite.

4- Hornear durante 20 minutos hasta que estén semiblandas.

5- Salpimentar el besugo y hacerle unos cortes superficiales.

6- Colocar rodajas de limón y ajo en los cortes.

7- Poner el besugo sobre las papas, añadir el vino blanco y el resto del aceite.

8- Hornear 25–30 minutos, regando con su jugo a mitad de cocción.

9- Espolvorear perejil picado antes de servir.

La receta tradicional de besugo al horno se servía antiguamente en banquetes reales. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de besugo al horno es perfecta para una comida de navidad elegante y sin complicaciones. Su carne jugosa y suave combina de manera ideal con las papas asadas y el toque aromático del vino blanco. Se puede acompañar con una ensalada fresca, verduras al vapor o un arroz blanco para equilibrar el plato. Servido recién salido del horno, este besugo se convierte en el protagonista de la mesa, demostrando que una receta tradicional bien ejecutada siempre triunfa en celebraciones especiales y reuniones familiares. ¡A disfrutar!