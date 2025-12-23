Receta fácil de pavo al horno para una navidad inolvidable

Esta receta de pavo al horno es un clásico imprescindible de navidad , ideal para compartir en familia y celebrar momentos especiales. Su carne jugosa, aromatizada con hierbas y especias , se convierte en el plato central perfecto para una mesa festiva, llena de tradición, sabor y calidez.

Esta receta de pavo al horno tiene su origen en celebraciones festivas europeas y americanas.

2- Limpiar y secar bien el pavo, retirando restos internos.

3- Mezclar la mantequilla con ajo picado, sal, pimienta y pimentón.

4- Untar el pavo por dentro y por fuera con la mezcla.

5- Colocar cebolla, zanahoria, apio y hierbas dentro del pavo.

6- Disponer el pavo en una bandeja para horno.

7- Verter el caldo, el vino y el jugo de naranja en la bandeja.

8- Cubrir con papel aluminio y hornear 2 horas.

9- Retirar el aluminio y hornear 1 hora más, bañando con sus jugos.

10- Dejar reposar 20 minutos antes de cortar y servir.

Muchas familias guardan esta receta como un secreto que se transmite de generación en generación. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de pavo al horno es una opción ideal para navidad, ya que combina sencillez, sabor y una presentación espectacular. El uso de hierbas frescas y líquidos aromáticos garantiza una carne jugosa y llena de matices. Es un plato que se adapta a distintos acompañamientos como puré de papas, ensaladas frescas, verduras asadas o rellenos tradicionales. Prepararlo en casa permite personalizar los sabores y mantener viva la tradición culinaria familiar. Sin duda, esta receta convierte cualquier celebración navideña en un momento memorable alrededor de la mesa. ¡A disfrutar!