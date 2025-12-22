Más de 40 mil personas celebraron la Navidad con una gran fiesta en la Plaza Independencia

Miles de personas se reunieron este fin de semana en la Plaza Independencia para celebrar la Navidad en comunidad, en el marco de Ciudad Navideña, la propuesta organizada por la Ciudad de Mendoza . Durante dos jornadas, familias, vecinos y turistas disfrutaron de un evento al aire libre que volvió a convertir al principal espacio verde del centro en un punto de encuentro masivo.

La iniciativa, que se realizó por segundo año consecutivo, convocó a más de 45 mil personas. Con una agenda pensada para todas las edades, la celebración combinó música en vivo, propuestas culturales, gastronomía y espacios recreativos en un entorno especialmente ambientado para las fiestas.

Desde temprano, la plaza comenzó a llenarse de mantas, reposeras y grupos que eligieron pasar la tarde y la noche al aire libre. Los arreglos navideños, los muñecos decorativos y la música crearon un clima festivo que acompañó cada rincón del lugar.

Uno de los momentos más esperados por los más chicos fue el encuentro con Papá Noel, donde pudieron dejar sus cartas, sacarse fotos y participar de actividades interactivas. Además, hubo propuestas digitales con códigos QR que invitaron a compartir la experiencia en redes sociales.

Dos noches de música, juegos y encuentro transformaron la Plaza Independencia en el epicentro de los festejos navideños en la Ciudad de Mendoza.

El evento también contó con un amplio patio gastronómico, con foodtrucks que ofrecieron opciones para todos los gustos, desde comidas rápidas hasta sabores regionales. A esto se sumó el Paseo de las Artes, con stands de artesanos y diseñadores locales, que le dieron un lugar destacado a la producción mendocina.

Para los niños y niñas hubo espacios lúdicos pensados para jugar y crear, como pizarras para dibujar y sectores recreativos. La plaza se transformó así en un gran escenario compartido, donde cada familia encontró su propio plan para disfrutar la noche.

Música, cultura y emoción sobre el escenario

Ciudad Navideña 3 Ciudad de Mendoza

La programación artística fue uno de los ejes centrales de ambas jornadas. Hubo espectáculos teatrales, presentaciones musicales y la participación de la Orquesta Escuela de la Municipalidad de General San Martín, dirigida por el maestro Hugo Arcidiácono.

También se destacó la actuación de Griselda López Zalba junto a Mariano Leotta, que aportó un momento emotivo antes del cierre. En ese marco, se realizó la entrega de premios del concurso a la Mejor Vidriera Navideña, que reconoció el trabajo y la creatividad de los comercios locales.

El gran cierre estuvo a cargo de la Sparkling Big Band, que brindó un concierto especial de Navidad ante una plaza colmada. “La convocatoria se duplicó y sentimos que este encuentro se está posicionando como el concierto de Navidad de la provincia”, expresó su director, Juan Pablo Moltisanti.

Con una participación récord y una propuesta que integró música, cultura y encuentro, Ciudad Navideña volvió a consolidarse como una de las celebraciones más convocantes del fin de año en el corazón de la Ciudad de Mendoza.