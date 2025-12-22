La ensalada salvavidas de Navidad: olvidate del calor con esta opción fácil, rica y económica
Lleva pocos minutos de preparación y combina con cualquier plato que incluya carnes o pastas.
Preparar platillos para Navidad puede ser todo un desafío, sobre todo con altas temperaturas. Sin embargo, hemos encontrado una ensalada que gana terreno por su practicidad e ingredientes que puedes encontrar en cualquier tienda a un precio accesible y que se adaptan a diferentes menús.
Consumir ensaladas en verano es esencial porque hidrata (gracias a su alto contenido de agua), refresca porque se come fría, nutre ya que contiene vitaminas, minerales y fibra, y es ligera favoreciendo la digestión y depurando el organismo por su alto contenido de potasio y agua que tienen efectos diuréticos y depurativos.
El paso a paso de esta ensalada
Para hacer esta ensalada necesitas 3 papas medianas, 2 huevos, ½ cebolla morada, hojas verdes (lechuga o rúcula), aceite de oliva, jugo de limón y sal y pimienta (a gusto). Un consejo para agregar otros ingredientes es que sean de diferentes color o de estación para asegurar la máxima cantidad de nutrientes.
La preparación es más que sencilla.
- Primero tienes que hervir las papas hasta que estén tiernas y dejar enfriarlas para luego cortarlas en cubos.
- Al mismo tiempo, pon a hervir huevos durante 8 minutos ya que necesitas que estén lo más cocido posible para que no se desarmen en la ensalada. Cuando estén fríos, pelalos y crótalos en trozos pequeños.
- Después lava y cortá los tomates y las cebollas. Intentá que las rodajas sean finitas.
- En una fuente agregá las hojas verdes lavadas y secas.
- Sumá las papas y los huevos.
- Agregá el tomate y la cebolla por encima.
- Condimenta con aceite de oliva, juego de limón, sal y pimienta.