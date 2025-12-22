La ensalada salvavidas de Navidad: olvidate del calor con esta opción fácil, rica y económica

Lleva pocos minutos de preparación y combina con cualquier plato que incluya carnes o pastas.

La ensalada que está lista en pocos minutos.

Preparar platillos para Navidad puede ser todo un desafío, sobre todo con altas temperaturas. Sin embargo, hemos encontrado una ensalada que gana terreno por su practicidad e ingredientes que puedes encontrar en cualquier tienda a un precio accesible y que se adaptan a diferentes menús.

Consumir ensaladas en verano es esencial porque hidrata (gracias a su alto contenido de agua), refresca porque se come fría, nutre ya que contiene vitaminas, minerales y fibra, y es ligera favoreciendo la digestión y depurando el organismo por su alto contenido de potasio y agua que tienen efectos diuréticos y depurativos.

Una ensalada fresca y muy crujiente Esta ensalada también puede llevar trozos de queso, zanahoria o remolacha. Shutterstock El paso a paso de esta ensalada Para hacer esta ensalada necesitas 3 papas medianas, 2 huevos, ½ cebolla morada, hojas verdes (lechuga o rúcula), aceite de oliva, jugo de limón y sal y pimienta (a gusto). Un consejo para agregar otros ingredientes es que sean de diferentes color o de estación para asegurar la máxima cantidad de nutrientes.

La ensalada campera nació en los campos de España, donde los trabajadores la preparaban con ingredientes sencillos que resistían el calor. Muchos agregan aceitunas a esta preparación. Shutterstock La preparación es más que sencilla.