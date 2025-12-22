Presenta:

La ensalada salvavidas de Navidad: olvidate del calor con esta opción fácil, rica y económica

Lleva pocos minutos de preparación y combina con cualquier plato que incluya carnes o pastas.

Marla Ferrón

La ensalada que está lista en pocos minutos.&nbsp;

Preparar platillos para Navidad puede ser todo un desafío, sobre todo con altas temperaturas. Sin embargo, hemos encontrado una ensalada que gana terreno por su practicidad e ingredientes que puedes encontrar en cualquier tienda a un precio accesible y que se adaptan a diferentes menús.

Consumir ensaladas en verano es esencial porque hidrata (gracias a su alto contenido de agua), refresca porque se come fría, nutre ya que contiene vitaminas, minerales y fibra, y es ligera favoreciendo la digestión y depurando el organismo por su alto contenido de potasio y agua que tienen efectos diuréticos y depurativos.

Una ensalada fresca y muy crujiente
Esta ensalada tambi&eacute;n puede llevar trozos de queso, zanahoria o remolacha.&nbsp;

El paso a paso de esta ensalada

Para hacer esta ensalada necesitas 3 papas medianas, 2 huevos, ½ cebolla morada, hojas verdes (lechuga o rúcula), aceite de oliva, jugo de limón y sal y pimienta (a gusto). Un consejo para agregar otros ingredientes es que sean de diferentes color o de estación para asegurar la máxima cantidad de nutrientes.

La ensalada campera nació en los campos de España, donde los trabajadores la preparaban con ingredientes sencillos que resistían el calor.
Muchos agregan aceitunas a esta preparaci&oacute;n.&nbsp;

La preparación es más que sencilla.

  • Primero tienes que hervir las papas hasta que estén tiernas y dejar enfriarlas para luego cortarlas en cubos.
  • Al mismo tiempo, pon a hervir huevos durante 8 minutos ya que necesitas que estén lo más cocido posible para que no se desarmen en la ensalada. Cuando estén fríos, pelalos y crótalos en trozos pequeños.
  • Después lava y cortá los tomates y las cebollas. Intentá que las rodajas sean finitas.
  • En una fuente agregá las hojas verdes lavadas y secas.
  • Sumá las papas y los huevos.
  • Agregá el tomate y la cebolla por encima.
  • Condimenta con aceite de oliva, juego de limón, sal y pimienta.

