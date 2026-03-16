Cómo limpiar el vidrio del horno: el truco fácil para quitar la grasa incrustada y dejarlo transparente

En el mundo de la limpieza hay opciones caseras para dejar la cocina impecable. El bicarbonato de sodio es un gran aliado.

La limpieza del horno es importante para la cocción de los alimentos, pero también la transparencia del vidrio para poder controlar las cocciones sin abrirlo. Existe un truco muy económico con ingredientes caseros para tener el cristal impecable.

Limpieza del cristal del horno Los que se dedican a la limpieza tienen un truco casero con una pasta que se forma con media taza de bicarbonato de sodio potenciada con jabón para platos. Con esa combinación se logra encapsular los residuos orgánicos y facilitar su remoción.

Los que se dedican a estas tareas aconsejan que la parte externa se limpie con la misma regularidad que el resto de las superficies de la cocina, ya que es la más expuesta a derrames externos.

En general, el vidrio interno requiere una intervención inmediata cada vez que se observen manchas visibles, evitando así que el calor hornee la suciedad y la vuelva permanente.

bicarbonato de sodio El producto salvador. Foto: Fuente: Shutterstock Bicarbonato de sodio, un aliado para limpiar el horno. Foto: Fuente: Shutterstock Paso a paso Una vez que está lista la pasta de bicarbonato con agua, añadir jabón para platos. Deben asegurarse de que tenga una consistencia pastosa. Colocar sobre el cristal del horno y dejar reposar unos quince minutos.