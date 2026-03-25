El truco de la abuela que todos ignoran: agua de arroz y bicarbonato

En el mundo de la limpieza hay soluciones ecológicas como esta mezcla con bicarbonato de sodio con agua de arroz que es infalible.

En la búsqueda de alternativas ecológicas en la limpieza del hogar hay una combinación que gana terreno. Se trata del agua de arroz mezclada con bicarbonato de sodio, una solución biodegradable que es infalible para higienizar superficies y es económica.

Limpieza con agua de arroz y bicarbonato de sodio La eficacia del limpiador reside en la sinergia de estos componentes. Por un lado, el poder del almidón; el agua resultante de la cocción del arroz es rica en almidón, sustancia que actúa como un agente tensioactivo natural atrapando la suciedad y las partículas de grasa.

Por otra parte, la acción del bicarbonato de sodio, un polvo multiuso que es conocido por su capacidad para neutralizar olores y además tiene un poder abrasivo suave que facilita la remoción de manchas persistentes.

La mezcla es útil para tareas donde se busca eficacia. Sirve para sacar brillo en acero y vidrios devolviendo el brillo original a griferías, ollas de acero inoxidable y cristalería. También es ideal para limpiar mesadas o estantes de cocina donde la grasa es leve.

El vinagre de alcohol es un producto ideal para limpiar la mesada de la cocina, pero también se puede utilizar para el interior de la heladera. Foto: Eatingwell https://www.eatingwell.com/article/7677406/filthy-places-in-your-kitchen-you-should-be-cleanin Bicarbonato de sodio y agua de arroz, un dúo que no falla. Asimismo, al aplicarlo en recipientes plásticos o tablas de picar el bicarbonato elimina los olores de comida y el agua de arroz arrastra los residuos orgánicos. En cuanto a los electrodomésticos, es una opción segura para repasar el exterior sin dañar el acabado.