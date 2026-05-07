Usá miel con otro ingrediente estrella para terminar con las cucarachas para siempre

Cuando aparecen insectos como las cucarachas empiezan los problemas en el hogar. Sin embargo, es posible recurrir a una solución casera que combina eficacia con seguridad. Si bien el mercado ofrece aerosoles, cada vez son más quienes optan por alternativas hogareñas.

Una opción que se destaca para terminar con las cucarachas es la combinación de bicarbonato de sodio y la miel, una mezcla que actúa como una trampa letal pero inofensiva para los habitantes de la casa.

A diferencia de los insecticidas industriales, este método no libera gases nocivos , lo que lo convierte en la solución perfecta para familias con niños pequeños o mascotas. Además, cuenta con una ventaja biológica: estos insectos no generan inmunidad al bicarbonato, algo que sí sucede con los químicos tradicionales.

Para preparar este cebo casero se necesita mezclar en un envase pequeño cantidades idénticas de miel y bicarbonato de sodio. Luego batir los ingredientes hasta formar una pasta consistente. En caso de que esté muy líquida se puede agregar un poco de azúcar impalpable.

Después se colocan pequeñas porciones de la pasta en tapas de botellas o trozos de cartón. Ubicarlas en zonas críticas como la parte trasera de la heladera, debajo de la bacha de la cocina o en rincones oscuros.

Para que el plan sea infalible, es clave renovar el cebo cada tres días y asegurarse de que no haya restos de comida o migas cerca, obligando así a las cucarachas a dirigirse directamente hacia la trampa.