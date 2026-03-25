Cómo lavar cortinas blancas en el lavarropas sin que se achiquen

Es posible dejar las cortinas como nuevas usando vinagre y bicarbonato de sodio. No se deben lavar con agua caliente.

Las cortinas blancas lucen excelentes, sin embargo a veces la limpieza puede resultar un dolor de cabeza. El polvo, el sol y la humedad apagan su brillo, por eso es importante lavarlas. A veces el miedo a que se achiquen en la lavadora hace que las personas posterguen esa tarea.

Limpieza de cortinas Para evitar que las cortinas se achiquen es importante tener en cuenta la temperatura y el centrifugado. El encogimiento de las telas ocurre generalmente por exceso de calor. Es por eso que deben lavarse siempre con agua fría. Elegir ciclos de lavado para ropa delicada o el de lavado a mano.

cortina blanca shutterstock Hay que colgar las cortinas cuando están húmedas. Shutterstock El centrifugado debe ser mínimo porque el exceso de revoluciones estira y deforma el tejido. Lo ideal es que las cortinas salgan con algo de humedad. En tanto, el mejor truco para que no se arruguen es colgarlas directamente en el barral mientras aún están húmedas.

En tanto, para un blanco natural sin usar lavandina se puede usar una mezcla que es infalible: se coloca media taza de bicarbonato de sodio en el tambor del lavarropas, media taza de vinagre en el compartimento del suavizante y si las manchas son muy rebeldes se puede frotar medio limón antes de meterlas en el lavarropas.