"Felicitaciones por los nuevos F-16": el saludo navideño de Papá Noel a la Fuerza Aérea

La cuenta de la Fuerza Aérea Argentina compartió el video de Papá Noel luego del concierto de Navidad que tuvo lugar en el helipuerto del edificio Cóndor.

En las últimas horas se volvió viral un video que compartió la cuenta oficial de la Fuerza Aérea Argentina en las redes sociales, el cual consiste en un saludo navideño de Papá Noel para los oficiales.

“Torre de control, aquí Papá Noel solicitando permiso para aterrizar. Quería desearles una muy feliz Navidad a todos los integrantes de la Fuerza Aérea Argentina y felicitarlos por la incorporación de los nuevos F-16 para defender los cielos de la patria”, comienza el famoso personaje navideño.

Mirá el saludo navideño de Papá Noel a la Fuerza Aérea Argentina papa noel f-16 El video fue lanzado en las redes luego del concierto de Navidad que tuvo lugar en el helipuerto del edificio Cóndor. “La Fuerza Aérea Argentina dio a conocer un saludo muy especial que, en esta oportunidad, compartimos con toda la gran familia aeronáutica. ¡Gracias por acompañar a las Alas de la Patria!”, dice el posteo.