Cómo crear magia con la decoración en la cocina durante las fiestas

Cómo transformar la cocina de tu vivienda en un refugio cálido, funcional y lleno de encanto durante la navidad y fin de año.

Mario Simonovich

Una buena iluminación en la cocina  es la forma más sencilla y fácil de transformar una cocina.  Créditos: deVOL.

deVOL.

En la próxima Navidad y Año Nuevo, la cocina merece tanta atención en la decoración, como lo es también el comedor de la casa y otros espacios. Y el motivo es porque en el hogar, la cocina es el verdadero corazón de la celebración.

Estos elementos decorativos permiten romper con la rigidez del espacio. Créditos: Anthropologie

¿Cómo hacerla funcional y también con una decoración que refleje la magia especial de la época del año?

Seis pasos para una cocina elegante durante las fiestas

  1. La iluminación es la clave de la decoración: combinar luz bajo alacenas, lámparas regulables y algunas velas crea una atmósfera más suave.
  2. El aroma también suma: una olla con canela, clavo y cítricos perfuma el ambiente antes de que lleguen los invitados.
  3. Para evitar la sensación de frialdad en la cocina, para la próxima navidad y fin de año se recomienda sumar texturas naturales y detalles como caminos de lino, canastas, tablas de madera, ramas, frutas frescas y pequeños arreglos florales que conecten la cocina con la mesa principal.
    Créditos: Anthropologie

  4. Como la cocina se vuelve punto de encuentro, conviene disponer bebidas y aperitivos en la isla y agregar asientos extra para que los invitados puedan instalarse sin estorbar.
  5. Velas sin aroma y música suave terminan de definir el clima en la decoración de la cocina.
  6. Por último, pequeños gestos para agregar personalidad sin recargar, como armar viñetas decorativas con frutas y cobre.

