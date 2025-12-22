Cómo crear magia con la decoración en la cocina durante las fiestas
Cómo transformar la cocina de tu vivienda en un refugio cálido, funcional y lleno de encanto durante la navidad y fin de año.
En la próxima Navidad y Año Nuevo, la cocina merece tanta atención en la decoración, como lo es también el comedor de la casa y otros espacios. Y el motivo es porque en el hogar, la cocina es el verdadero corazón de la celebración.
Estos elementos decorativos permiten romper con la rigidez del espacio. Créditos: Anthropologie
¿Cómo hacerla funcional y también con una decoración que refleje la magia especial de la época del año?
Seis pasos para una cocina elegante durante las fiestas
- La iluminación es la clave de la decoración: combinar luz bajo alacenas, lámparas regulables y algunas velas crea una atmósfera más suave.
- El aroma también suma: una olla con canela, clavo y cítricos perfuma el ambiente antes de que lleguen los invitados.
- Para evitar la sensación de frialdad en la cocina, para la próxima navidad y fin de año se recomienda sumar texturas naturales y detalles como caminos de lino, canastas, tablas de madera, ramas, frutas frescas y pequeños arreglos florales que conecten la cocina con la mesa principal.
Créditos: Anthropologie
- Como la cocina se vuelve punto de encuentro, conviene disponer bebidas y aperitivos en la isla y agregar asientos extra para que los invitados puedan instalarse sin estorbar.
- Velas sin aroma y música suave terminan de definir el clima en la decoración de la cocina.
- Por último, pequeños gestos para agregar personalidad sin recargar, como armar viñetas decorativas con frutas y cobre.