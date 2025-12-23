En vísperas de la Navidad, Javier Milei autoriza vacaciones y aumentos salariales a su gabinete

El presidente Javier Milei le otorgará permiso a sus funcionarios para que puedan tomarse vacaciones durante enero y podrán elegir "dónde quieran viajar siempre y cuando se informe", consignaron fuentes oficiales a MDZ .

Se trata de una decisión que ratificó en las últimas horas el mandatario, luego de que durante los últimos encuentros de Gabinete se hablara del receso estival, y por la situación salarial de los ministros y secretarios de su Gobierno.

El jefe de Estado otorgará libertad de acción para que su equipo pueda elegir el destino turístico que prefiera, a diferencia del año pasado que el líder libertario prohibió viajes al extranjero, en especial a aquellos sitios exóticos u opulentos que podrían generar una fuerte controversia en su administración. Se trataba como una especie de gesto con la población con la intención de demostrar que "el esfuerzo lo hacen todos". Sin embargo, Milei no se tomará descanso y seguirá trabajando en la Quinta de Olivos.

Ese mismo planteo ocurrió con los sueldos, los cuales están congelados desde el inicio de su mandato, generando una notoria pérdida si se lo compara con la inflación de estos últimos dos años.

"Esto se destraba ahora en enero, y está bien. De algo tenemos que vivir", afirmó a este medio un ministro de la mesa chica del presidente, justificando esta "flexibilización" de la austeridad oficial. "Quedaremos debajo de la inflación. Estamos tratando de definir la metodología", agregó. En este caso sí incluirá el salario de Milei.

Reunión de fin de año de Javier Milei con su Gabinete @OPRArgentina

Motosierra: de la purga de funcionarios a las quejas internas

“Se la van a tener que aguantar, Javier no piensa aumentarles el sueldo”, decía en marzo una alta fuente oficial cuando se les consultaba sobre un reclamo que se repetía cada vez más dentro de las reuniones de Gabinete. La bajada de línea era inalterable. El primer eyectado al respecto fue el secretario de Trabajo, Omar Yasin, a quien se lo marcó por impulsar el Decreto 206/2024 que autorizaba una suba de casi el 50% de lo sueldos del Gabinete. Llamativamente había sido firmado por el presidente, su exjefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Otro despido ocurrió en diciembre de 2024 con la extitular de la AFIP, Florencia Misrahi. Si bien su salida se detonó por la su idea de aplicar impuestos a influencers y youtubers, en Casa Rosada cayó mal el nivel de los sueldos de los empleados jerárquicos. Desde la oficina del presidente filtraron que Misrahi cobraba $35 millones mensuales, cuando Milei cobra $4 millones. A su vez, habían anunciado un recorte de los sueldos, que significaría un ahorro de 121.000 millones de pesos correspondientes a sueldos de funcionarios durante 2025.

“Seguimos esperando, pero no tenemos novedades. Se nos está complicando poder pagar las cosas en casa”, había manifestado en ese entonces un importante funcionario de la gestión. Hay casos de miembros del Gobierno que expresan dificultades para poder pagar el colegio de sus hijos o la cuota de la medicina prepaga de su familia. “Estaría bueno que se acuerde de nosotros el presidente”, comentó otra fuente de renombre, con un alto cargo político.

Los sueldos del gabinete de Javier Milei

El salario de Milei es de $4.066.018 (todos los valores en bruto), mientras que Victoria Villarruel percibe $3.764.820 y cada uno de los ministros que integran el Gabinete cobra $3.584.006.

Por su parte, en cuanto a los secretarios de la Nación, sus sueldos alcanzan los $3.282.709,47 mensuales, y los subsecretarios $2.981.513,49 mensuales. A la fecha, los senadores nacionales ganan $ 7.867.171 y les quedan en el bolsillo $ 5.431.297 y existe la posibilidad que se aumenten asimismo los sueldos en las próximas semanas.