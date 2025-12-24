Mercado Libre liquida tres celulares Motorola por menos de $200.000 para la previa de Navidad

Mercado Libre vuelve a apostar fuerte por los celulares accesibles en la previa de Navidad y lanza una selección de tres modelos Motorola que combinan precio bajo, prestaciones correctas y financiación en cuotas. La propuesta apunta a quienes buscan un regalo funcional esta Navidad sin romper el presupuesto: los tres equipos cuestan menos de $200.000 y entran en la categoría buenos, bonitos y baratos).

La estrategia no es nueva, pero sí efectiva. En un contexto donde los valores de los teléfonos se dispararon, estas rebajas reubican a Motorola como una opción competitiva en la gama de entrada , ideal para primer celular, uso diario o como equipo de respaldo.

El primero de la lista es el Moto G05, un modelo que se destaca por ofrecer un conjunto sólido a un precio muy recortado. Viene con 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento interno, batería de 5200 mAh y cámara frontal de 8 MP. Además, suma detalles poco habituales en este rango de precios, como sensor de huellas y resistencia a salpicaduras.

El Moto G05 se destaca por su equilibrio entre precio y prestaciones, con batería de 5200 mAh, sensor de huellas y un descuento del 42 %.

El equipo está liberado para cualquier compañía y apunta a un uso cotidiano sin sobresaltos: redes sociales, mensajería, navegación y consumo multimedia. El dato clave está en el precio: pasó de $249.999 a $144.999 , lo que implica un 42 % de descuento. También se puede pagar en 6 cuotas de $32.832, lo que lo convierte en una de las verdaderas gangas del momento.

Para quienes buscan gastar lo menos posible, el Moto E15 aparece como la opción más económica. Se trata de un celular pensado para tareas básicas, con 2 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, pantalla de 6,67 pulgadas y cámara frontal de 8 MP. Su procesador octa-core de 2 GHz y batería de 5200 mAh aseguran autonomía prolongada, uno de los puntos fuertes de este modelo.

El Moto E15 es la opción más económica del combo, orientada a tareas básicas y con uno de los precios más bajos del mercado actual.

El Moto E15 también está liberado y apunta a usuarios que priorizan WhatsApp, llamadas, navegación y aplicaciones livianas. Su precio actual es de $141.000, con posibilidad de financiarlo en 6 cuotas de $31.927. Por ese valor, se posiciona como uno de los smartphones más accesibles del catálogo actual.

moto g15 Con más almacenamiento y pantalla grande, el Moto G15 se posiciona como la alternativa más completa de la gama baja sin superar los $200.000. Motorola

El tercer integrante es el Moto G15, el más completo de la selección. Ofrece 4 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento interno y una pantalla LCD de 6,72 pulgadas, ideal para ver videos o series. Mantiene la batería de 5200 mAh, la cámara frontal de 8 MP, la resistencia a salpicaduras y el lector de huellas, consolidándose como una alternativa equilibrada dentro de la gama baja.

Su precio es de $198.000, justo por debajo del límite simbólico de los $200.000, y puede abonarse en 6 cuotas de $44.833. Es una opción interesante para quienes necesitan más espacio interno sin saltar a un modelo de gama media.

En conjunto, estas tres ofertas confirman que Motorola sigue siendo una de las marcas más competitivas en el segmento económico. Para regalos de Navidad prácticos y sin sorpresas en el bolsillo, la selección de Mercado Libre aparece como una alternativa difícil de ignorar.