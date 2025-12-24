Inesperado temporal: San Isidro lleva a cabo intensos operativos de limpieza

Una intensa lluvia repentina azotó este martes a la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, provocó anegamientos y vehículos sumergidos.

Lo que había comenzado como una típica jornada veraniega en la Ciudad de Buenos Aires se transformó este martes en un escenario de fuerte lluvia repentina que sorprendió a vecinos y automovilistas en la víspera de Nochebuena. El fenómeno se inició en el norte de la Capital Federal y se extendió rápidamente a lo largo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), generando anegamientos en calles y avenidas.

Como consecuencia del intenso caudal de agua caída en pocos minutos, varios vehículos quedaron parcialmente sumergidos, una situación que recordó a los episodios registrados meses atrás en la autopista Panamericana. Las imágenes de autos atrapados y calzadas inundadas se multiplicaron en redes sociales, mientras se registraban demoras y complicaciones en la circulación.

Imágenes del temporal lluvia Limpieza en San Isidro Ante este escenario, los municipios del AMBA más afectados comenzaron de inmediato con tareas de limpieza, desobstrucción de desagües y mantenimiento para normalizar la situación. En el partido de San Isidro, personal municipal se encuentra desplegando operativos en distintas zonas con el objetivo de mitigar los efectos de la tormenta y prevenir nuevos inconvenientes ante posibles lluvias.

temporal 1 Municipalidad de San Isidro Desde la comuna informaron que los trabajos incluyen la limpieza de sumideros, el retiro de ramas y residuos arrastrados por el agua, y la asistencia en puntos críticos donde se registraron acumulaciones. Además, se mantiene un monitoreo constante de las áreas más vulnerables para garantizar la seguridad de los vecinos y mejorar el drenaje pluvial.