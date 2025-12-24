"Nieve" en Buenos Aires: el espíritu navideño se apoderó de una casa y sorprendió a los vecinos

En las redes, se viralizó el video de la casa más navideña de la Ciudad de Buenos Aires. La "nieve" se apoderó de la vivienda de Ramiro Arzuaga.

Ya comenzó la cuenta regresiva para la llegada de la Navidad a los hogares y miles de familias tienen todo preparado para celebrar con sus seres queridos de la mejor manera en esta fecha más especial. Los arbolitos, el pesebre y las luces navideñas se lucen en la mayoría de las casas de la Ciudad. Sin embargo, esta semana, una vivienda en particular se llevó todas las miradas por su decoración sinigual.

En la previa de la Nochebuena, se viralizó el video de la casa más navideña de toda la Ciudad de Buenos Aire s. Se trata de, nada más ni nada menos, que el edificio en el que reside el famoso diseñador de interiores Ramiro Arzuaga, conocido por ser el decorador de Mirtha Legrand.

En las imágenes se puede ver cómo cae “nieve” desde el departamento de Arzuaga hacia la vereda, cubriendo de blanco la calle Montevideo al 1700, en el barrio porteño de Recoleta.

Mirá el video de la casa más navideña de la Ciudad de Buenos Aires La casa más navideña de Buenos Aires 1 “La casa más navideña de BA. Ramiro Arzuaga lo hizo otra vez con Casa Arzuaga. Este año sorprendió con villancicos, además de la tradicional nevada. Los peques se vuelven locos y los grandes siempre frenamos a registrar tan linda propuesta. Aprovecho y les muestro la casa decorada por dentro, que tuve oportunidad de conocer en un té de cierre de año (jornadas que el decorador de interiores, acostumbra organizar con sus seguidores)”, comentó Cynthia Martínez Wagner, la creadora de contenido que está detrás del sitio Turista en Buenos Aires.

Por su parte, el propio Arzuaga compartió un video de la nueva decoración de su hogar por la Navidad, con el siguiente mensaje: “Otro año con villancicos en vivo y nieve en Casa Arzuaga. ¡Gracias a todos los que vinieron y a todos ustedes por estar siempre! ¡¡Les deseo lo mejor!!”.