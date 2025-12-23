Inesperada lluvia en Buenos Aires: hasta cuándo habrá precipitaciones y cómo estará el tiempo en Nochebuena

Tras una jornada con altas temperaturas y una térmica de 35°, el tiempo cambió en la Ciudad y el SMN informó qué se espera para Nochebuena y Navidad.

Luego de un inicio de día que había comenzado con un cielo soleado y una sensación térmica de 35°, durante la tarde del martes se vivió un cambio rotundo de clima, después de que comenzara a reportarse la caída de agua repentina en el norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras este sector y otras zonas presentan nubosidad, a raíz de este cambio repentino de clima el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anunció que estas lluvias aisladas podrían extenderse hasta la noche.

Cómo va a estar el clima en Nochebuena y Navidad A su vez, el SMN prevé que para el 24 de diciembre haya bajas probabilidades de lluvia, en donde las temperaturas marcarán un día con una térmica de 26°, mientras que para la noche se estima que ronde los 33°C. De esta manera, lo muy probable es que la mesa de Nochebuena se arme bajo techo.

image Mientras tanto, para el jueves de Navidad se espera que el tiempo esté mayormente nublado, aunque la temperatura descienda levemente, hacia los 29°. Las chances de lluvia son bajas, por lo que se podrá comer al aire libre.