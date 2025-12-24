Alerta por tormentas en Buenos Aires tras el sorpresivo temporal: a qué hora se larga en Nochebuena
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta de nivel amarillo por tormentas en varias localidades de Buenos Aires y la Ciudad en este 24 de diciembre.
Después de un temporal que sorprendió a la zona norte de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta de nivel amarillo por tormentas para este miércoles. Esto afectará a gran parte de la región bonaerense en vísperas de Nochebuena.
¿A qué hora hay alerta por tormentas en Buenos Aires?
De acuerdo con el SMN, el alerta tendrá lugar por la tarde de este miércoles 24 de diciembre. Según el pronóstico, estas tormentas serán "de variada intensidad, algunas localmente fuertes". A su vez, "las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, y abundante caída de agua en cortos períodos".
Te Podría Interesar
En ese sentido, "se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual". "Cabe destacar que las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h durante las tormentas", agregó el organismo.
¿A qué localidades afecta el alerta por tormentas?
Según el mapa del SMN, el alerta rige para toda la zona norte y centro de la Provincia de Buenos Aires, incluida la Ciudad.
¿Se podrá hacer la mesa afuera en Nochebuena?
Si bien por la noche ya no habrá alerta por tormentas, las precipitaciones continuarán hasta la Nochebuena incluida y la madrugada de Navidad. Es por esto que la mesa habrá que armarla bajo techo.