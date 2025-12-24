Alerta por tormentas en Buenos Aires tras el sorpresivo temporal: a qué hora se larga en Nochebuena

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta de nivel amarillo por tormentas en varias localidades de Buenos Aires y la Ciudad en este 24 de diciembre.

¿A qué hora hay alerta por tormentas en Buenos Aires? De acuerdo con el SMN, el alerta tendrá lugar por la tarde de este miércoles 24 de diciembre. Según el pronóstico, estas tormentas serán "de variada intensidad, algunas localmente fuertes". A su vez, "las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, y abundante caída de agua en cortos períodos".

En ese sentido, "se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual". "Cabe destacar que las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h durante las tormentas", agregó el organismo.

¿A qué localidades afecta el alerta por tormentas? Según el mapa del SMN, el alerta rige para toda la zona norte y centro de la Provincia de Buenos Aires, incluida la Ciudad.