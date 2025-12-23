Sorpresiva lluvia y granizo en Buenos Aires: las brutales imágenes que son virales
Luego de un inicio de día soleado y con altas temperaturas, el tiempo sorprendió a los porteños con una intensa lluvia.
Este martes, lo que había comenzado como una jornada veraniega en la Ciudad de Buenos Aires terminó siendo una jornada de intensa lluvia repentina, que comenzó en el norte de la ciudad y luego se extendió a lo largo del AMBA, y que terminó sorprendiendo a los porteños en la víspera de Nochebuena.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional no descartaron que las lluvias aisladas se extiendan hasta la noche, en un contexto de inestabilidad que volvió a poner al clima en el centro de la atención con la llegada de las festividades.
Las imágenes de la sorpresiva caída de lluvia de Buenos Aires