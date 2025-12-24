Qué hago si mi auto quedó inundado en el sorpresivo temporal de Buenos Aires y cómo reclamarle al seguro

Lo que había comenzado como una típica jornada veraniega en la Ciudad de Buenos Aires terminó de manera abrupta este martes con un fuerte temporal que se inició en el norte porteño y luego se extendió a gran parte del Área Metropolitana (AMBA) . La lluvia intensa, registrada en la víspera de Nochebuena , sorprendió a vecinos y automovilistas, y dejó imágenes de calles anegadas y vehículos parcialmente sumergidos, una situación similar a la ocurrida meses atrás en la autopista Panamericana .

Según especialistas, cuando un vehículo permanece bajo el agua durante más de cinco minutos, incluso con el motor apagado, puede sufrir daños severos en la mecánica, el sistema eléctrico y la carrocería. El primer paso clave es identificar hasta qué altura llegó el agua. Aunque al momento de regresar al lugar el nivel sea bajo, es importante observar marcas en paredes, postes o en el propio vehículo para determinar si el agua superó el nivel del motor o alcanzó al menos la mitad del auto. En esos casos, no se debe intentar encender el motor y resulta fundamental desconectar la batería de inmediato.

Entre las recomendaciones básicas, se aconseja retirar el filtro de aire, ya que podría estar saturado de agua. Si el líquido ingresó al motor, el daño puede ser considerable. También es imprescindible revisar el nivel de aceite: si supera el máximo permitido, indica que el agua se mezcló con el lubricante y será necesario cambiarlo por completo. Otra medida preventiva es retirar las bujías y verificar si están húmedas; de ser así, deberán ser reemplazadas.

En caso de que la tapa del tanque de combustible haya quedado sumergida, existe una alta probabilidad de que el agua haya ingresado al sistema, por lo que no se debe intentar arrancar el vehículo. Si no se detecta agua en el tanque, el siguiente paso es revisar toda la instalación eléctrica. Se recomienda desconectar los conectores, secarlos cuidadosamente y aplicar productos específicos para eliminar la humedad, ya que el agua puede afectar gravemente los sistemas electrónicos, especialmente en los autos más modernos.

Una vez realizadas todas estas tareas y reconectada la batería, se puede intentar encender el motor una sola vez. Si el vehículo no arranca, no se debe insistir para evitar daños mayores.

Cómo se debe reclamar al seguro

En cuanto a la posibilidad de recibir una compensación económica, las opciones de reclamar al Estado o a los gobiernos comunales son limitadas, debido a la dificultad de demostrar responsabilidad directa por las inundaciones. En este contexto, la cobertura del seguro automotor resulta clave.

Quienes cuentan con una póliza contra todo riesgo en compañías de primera línea suelen tener cobertura total sin franquicia hasta el límite de la suma asegurada, siempre que se realice la denuncia correspondiente. En estos casos, la aseguradora evalúa si corresponde iniciar acciones legales contra el municipio o instancias superiores.

Para los asegurados con cobertura de Terceros Completo, muchas pólizas incluyen daños por inundación y granizo, generalmente sin franquicia. Una aseguradora informó que este tipo de cobertura ampara el riesgo de inundación sin límites ni deducibles, por lo que cualquier daño producido por este fenómeno queda cubierto.

En situaciones extremas, cuando el vehículo quedó con más del 70% de la carrocería bajo el agua, la aseguradora puede declarar la Destrucción Total. Sobre esto, una aseguradora, señaló que este criterio también se aplica cuando un automóvil presenta más del 80% de daños como consecuencia de una inundación, lo que habilita el pago total según las condiciones de la póliza contratada.