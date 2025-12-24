Trabajo en Maipú: una empresa vitivinícola busca operario de fraccionamiento

Nueva oportunidad de trabajo en Mendoza: Avinea busca operario de fraccionamiento para su planta en Maipú.

Grupo Avinea abrió una convocatoria de trabajo para operario de fraccionamiento en Maipú.

La empresa Avinea, parte de Alejandro Bulgheroni Family Vineyards, lanzó una búsqueda laboral para incorporar un operario de fraccionamiento en su planta ubicada en Maipú, Mendoza. La convocatoria de trabajo está dirigida a personas con secundario completo y disponibilidad full time, con experiencia en procesos productivos y, preferentemente, en el rubro vitivinícola.

Requisitos del puesto de trabajo Secundario completo.

Experiencia previa en procesos continuos de producción (deseable).

Se valora experiencia en el sector vitivinícola.

Disponibilidad full time.

Lugar de trabajo: Maipú, Mendoza. Cómo postularse Quienes estén interesados deben enviar su CV por mail a:

[email protected]

Asunto: Operario de Fraccionamiento WhatsApp Image 2025-12-22 at 10.39.56 Los interesados deben enviar su CV por mail con asunto “Operario de Fraccionamiento” para postular al trabajo. Foto: Bolsa de Empleo- Mendoza ¿Qué es Avinea? Según describen en su página oficial, Grupo Avinea nace con el objetivo de ofrecer un portfolio integral, centrado en el consumidor y guiado por la innovación, la sustentabilidad y la producción orgánica. Comercializa marcas como Argento, Otronia, Cruz de Piedra, Pacheco Pereda y Cuesta del Madero, tanto en el mercado nacional como internacional.