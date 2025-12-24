Trabajo en Maipú: una empresa vitivinícola busca operario de fraccionamiento
Nueva oportunidad de trabajo en Mendoza: Avinea busca operario de fraccionamiento para su planta en Maipú.
La empresa Avinea, parte de Alejandro Bulgheroni Family Vineyards, lanzó una búsqueda laboral para incorporar un operario de fraccionamiento en su planta ubicada en Maipú, Mendoza. La convocatoria de trabajo está dirigida a personas con secundario completo y disponibilidad full time, con experiencia en procesos productivos y, preferentemente, en el rubro vitivinícola.
Requisitos del puesto de trabajo
- Secundario completo.
- Experiencia previa en procesos continuos de producción (deseable).
- Se valora experiencia en el sector vitivinícola.
- Disponibilidad full time.
- Lugar de trabajo: Maipú, Mendoza.
Cómo postularse
Quienes estén interesados deben enviar su CV por mail a:
- [email protected]
- Asunto: Operario de Fraccionamiento
¿Qué es Avinea?
Según describen en su página oficial, Grupo Avinea nace con el objetivo de ofrecer un portfolio integral, centrado en el consumidor y guiado por la innovación, la sustentabilidad y la producción orgánica. Comercializa marcas como Argento, Otronia, Cruz de Piedra, Pacheco Pereda y Cuesta del Madero, tanto en el mercado nacional como internacional.
La empresa busca liderar la vitivinicultura argentina de manera sustentable, respetando el entorno y desarrollando marcas de alto valor percibido.