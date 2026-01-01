Incendio en Palermo: un hombre sufrió graves quemaduras en un departamento

El incendio se desató en un quinto piso y afectó a cinco personas. Un hombre de 70 años sufrió quemaduras en el 75% del cuerpo y fue internado de urgencia.

Un incendio registrado este jueves en un departamento del barrio porteño de Palermo dejó como saldo cinco personas afectadas, entre ellas un hombre de 70 años que sufrió quemaduras en el 75% de su cuerpo y debió ser trasladado de urgencia a un hospital.

El siniestro ocurrió en el quinto piso de un edificio ubicado sobre la calle Alte. Francisco Seguí al 1191, entre avenida Gaona y Coronel Apolinario Figueroa. Según informaron fuentes del SAME, el foco ígneo se habría originado en un ventilador.

Hasta el lugar acudieron seis móviles de emergencia. Cuatro personas —tres hombres y una mujer, todos mayores de edad— recibieron asistencia médica en el lugar, sin que fuera necesaria su derivación a centros de salud. El hombre con heridas más graves fue trasladado al Hospital Álvarez para su atención especializada.

El incendio fue controlado Gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, el incendio pudo ser controlado antes de que se propagara a otras viviendas. De manera preventiva, se evacuó a los vecinos del piso afectado y no fue necesario el uso de medios aéreos.