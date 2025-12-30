Impactante incendio de un micro de la Policía Bonaerense en plena autopista Ricchieri

El micro de la Policía Bonaerense quedó envuelto en un incendio mientras circulaba por la autopista Ricchieri en sentido a la Ciudad de Buenos Aires.

Un micro de la Policía Bonaerense se prendió fuego en el medio de la autopista Ricchieri mientras circulaba en sentido a la Ciudad de Buenos Aires, a metros de la Avenida General Paz, a la altura de la localidad de Villa Madero, en el partido de La Matanza.

Mirá el video del incendio del micro de la Policía Bonaerense El incendio del micro de la Policía Bonaerense X/@APTTA_ La unidad policial quedó envuelta en llamas luego de que se propagara rápidamente el incendio y generó humo que afectó la visibilidad en el trazado interurbano por el que, afortunadamente, no hubo que lamentar incidentes durante el trayecto afectado.

Según pudo conocerse, el incendio fue controlado por personal de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y los voluntarios de La Matanza, que trabajaron en medio de un caos de tránsito que se generó a raíz del incendio.