Violento robo en plena autopista Ricchieri: las impactantes imágenes de motochorros apuntando a un conductor

Un hombre de 63 años fue asaltado por seis motochorros armados mientras circulaba por la autopista Ricchieri , en dirección a la Ciudad de Buenos Aires . La víctima, identificada como Guillermo, llevaba una cámara en el casco y logró registrar el violento episodio en su totalidad.

El hecho tuvo lugar el domingo por la tarde cuando Guillermo regresaba de pasar el día en un club. Iba conduciendo su moto a baja velocidad a unos dos kilómetros del peaje del Mercado Central cuando fue rodeado por tres motos en las que se viajaban seis delincuentes.

Según relató, los atacantes lo flanquearon y uno de ellos lo amenazó directamente con “un arma de guerra semiautomática”. “Me abordaron por la izquierda y no tuve opción. Me entregué”, explicó Guillermo en diálogo con los periodistas del canal de noticias TN.

Además de la moto, los motochorros le robaron una mochila. Asimismo, el hombre aseguró que los delincuentes actuaron “con extrema violencia” y que, por los nervios, no se llevaron su teléfono celular.

El video registrado por la cámara del casco muestra cómo los ladrones se organizaron para interceptar a la víctima. Una moto se ubicó delante de él para obligarlo a frenar, mientras que otras dos lo rodearon lateralmente. “Para, para. Tomá, tomá, tomá. Te doy la moto, no me hagan nada”, se escucha decir a Guillermo en el video mientras uno de los delincuentes lo revisa para sacarle sus pertenencias.

Violento robo en plena autopista Ricchieri Las impactantes imágenes de los motochorros apuntando a un conductor para robarle la moto. Captura de video

Luego del asalto, el motociclista logró cruzar la autopista hasta la banquina, donde fue auxiliado por otros conductores que se detuvieron al ver la situación. El chofer de una combi se ofreció a llevarlo hasta un lugar seguro. “Ese chico fue un milagro. Se puso a disposición para llevarme a donde hiciera falta”, relató la víctima, que pudo reencontrarse con su familia gracias a esa ayuda.

Guillermo realizó la denuncia en una comisaría de Tapiales. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°12 de San Justo, cuyo titular es el fiscal Matías Nahuel Marando. El video del asalto ya fue incorporado a la causa como prueba, y será utilizado para intentar identificar a los responsables.

Para el damnificado, el hecho no fue al azar. Considera que el robo estuvo premeditado y que los ladrones actuaron con precisión. “Esto no fue un hecho al voleo. Había una organización detrás de todo esto. Sabían manejar, sabían persuadir, eligieron la moto”, expresó. Según detalló, se trata de su medio de transporte habitual y anda en moto desde los 16 años.