¿Asesinato o accidente? La identidad del hombre que murió en el incendio en Las Heras y un informe clave

La investigación por la muerte de Armando Di Luca , el hombre de 76 años que hace una semana perdió la vida durante un incendio en Las Heras , sigue envuelta por un manto de misterio. Hasta este miércoles, la causa de muerte todavía era desconocida y aguardaban por un informe de Bomberos , que será clave para avanzar con el caso.

¿ Asesinato o accidente ?, es la pregunta que se hacen los detectives que trabajan bajo las órdenes de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta . Las sospechas sobre un ataque premeditado surgieron mientras se desarrollaban los primeros trabajos en la escena, donde yacían los restos calcinados de un hombre que residía en la vivienda que fue arrasada por las llamas.

El estado del cuerpo llamó la atención de los pesquisas, ya que gran parte de la estructura ósea se encontraba carbonizada y sólo quedaban algunos órganos. Esa situación daba cuenta de un fuego con alta intensidad y que, probablemente, alcanzó una temperatura por encima de los 800 grados .

No obstante, fuentes allegadas a la causa señalaron que los materiales de la casa, de construcción precaria, jamás podrían haber alcanzado esa intensidad durante la combustión. Por eso, creen que la presencia de algún acelerante en la escena le dio mayor fuerza a las llamas, agregaron.

Más allá de eso, debido a que el incendio arrasó con todo y prácticamente sólo quedaron cenizas, será difícil determinar cómo se inició y si pudo haber sido provocado de manera intencional. Incluso, la necropsia que se le practicó a los restos de la víctima no pudo establecer la causa de muerte.

Así las cosas, los investigadores aguardan por los resultados de los trabajos realizados por peritos de los Bomberos de la Policía de Mendoza, los cuales podrían ayudar a esclarecer la situación.

La identidad de la víctima

Además de la dificultad para establecer las de causas del deceso, las autoridades no pudieron identificar de manera oficial al fallecido. Básicamente, sostiene que se trata de Armando Di Luca porque era uno de los dos hombres que residía en la propiedad ubicada entre calles General Paz y Callejón Barrionuevo del distrito lasherino de El Algarrobal.

Su compañero de vivienda fue localizado y declaró en el expediente, afirmando que estaba trabajando cuando se produjo el incendio fatal. Esa situación pudo verificarse a través de otros testigos, por lo que se descartó cualquier tipo de sospecha en su contra.

De esa forma, pese a que los detectives no cuentan con un cotejo de ADN, todo indica que se trata de Di Luca, quien este 1 de enero iba a cumplir 77 años.

El incendio fatal

Portada Incendio Caso Policial Algarrobal Las llamas arrasaron con todo y provocaron la muerte del septuagenario. Rodrigo D'Angelo / MDZ.

Todo ocurrió pasadas las 11.30 del miércoles 24, cuando las autoridades fueron alertadas sobre el incendio en el citado sector de Las Heras. Rápidamente, policías y bomberos se desplazaron hasta el lugar y se toparon con una construcción completamente consumida por el fuego.

Fue allí que los efectivos dieron, entre el material incinerado, con un cadáver humano calcinado casi en su totalidad. A partir del estado en que se encontraba el cuerpo y los testimonios de los vecinos de la zona, se comenzó a trabajar la posibilidad de que el fuego haya sido producido de forma intencional para terminar con la vida de la víctima. Más allá de eso, no descartan que se haya tratado de un hecho accidental.