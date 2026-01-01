Suiza: realizan una vigilia por los 40 fallecidos en el incendio de la estación de esquí

Suiza vive horas de profundo dolor tras el devastador incendio que dejó al menos 40 personas muertas y 115 heridas en la madrugada del Día de Año Nuevo en de Crans-Montana. Vecinos, familiares y turistas participaron de una vigilia este jueves donde colocaron flores, velas y mensajes en memoria de las víctimas.

Las autoridades del cantón de Valais confirmaron que una gran parte de los heridos permanece en estado crítico, muchos con quemaduras graves y extendidas. Debido a la magnitud de la tragedia y la saturación del sistema sanitario local, varios pacientes fueron trasladados a hospitales especializados de Alemania, Francia e Italia, países que ofrecieron asistencia inmediata a Suiza.

El comandante de la policía cantonal, Frédéric Gisler, calificó el hecho como una “tragedia sin precedentes” y explicó que el proceso de identificación de las víctimas podría demorar varios días, debido al estado de los cuerpos y a la complejidad del operativo forense.

“Detrás de estas cifras hay rostros, nombres y familias destrozadas”, expresó también el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, quien remarcó que muchas de las víctimas eran jóvenes.

Durante las tareas de rescate se desplegó un operativo de gran escala con decenas de ambulancias y helicópteros, mientras continúan los trabajos para reconstruir lo ocurrido en el interior del bar Le Constellation, un local muy concurrido por público juvenil y turistas.

vigilia por las víctimas del incendio en el centro de esquí de suiza1

No hay detenidos

La fiscal general del cantón, Béatrice Pilloud, sostuvo que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y que aún no se ha determinado la causa del incendio, ni se han realizado detenciones.

Si bien algunos testigos mencionaron el uso de bengalas en botellas de champán, las autoridades remarcaron que será necesario esperar los peritajes técnicos.

Mientras avanza la investigación, Crans-Montana permanece en silencio y duelo. La vigilia espontánea se transformó en el símbolo de una comunidad conmocionada que espera respuestas, al tiempo que acompaña a las familias de las víctimas de una de las tragedias más graves ocurridas en una estación de esquí europea.