Proyecciones climáticas internacionales alertan que 2026 podría ser uno de los años más calurosos

Las proyecciones climáticas del UK Met Office indican que 2026 se perfila como uno de los años más calurosos registrados, con una temperatura media global que superaría en más de 1,4 °C los niveles preindustriales. Los modelos del organismo británico señalan que la continuidad de las emisiones de combustibles fósiles mantiene elevado el riesgo de fenómenos extremos y de alteraciones profundas en el sistema climático.

En los informes climáticos, la referencia a los niveles preindustriales alude al promedio de temperaturas registrado entre 1850 y 1900, antes de que la industrialización a gran escala incrementara de forma sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero. Ese período se utiliza como línea de base porque refleja un clima relativamente estable, previo al uso masivo de carbón, petróleo y gas, y permite medir con precisión cuánto se ha calentado el planeta como consecuencia de la actividad humana.

De acuerdo con el pronóstico central del Met Office, el incremento térmico previsto para este año será levemente inferior al registrado en 2024, cuando el planeta alcanzó un aumento de 1,55° y marcó el año más cálido desde que existen registros sistemáticos. Aun así, 2026 quedará ubicado entre los cuatro años más calurosos desde 1850, según las series históricas disponibles.

El organismo estima que la temperatura media global se moverá en un rango de entre 1,34° y 1,58° por encima del promedio del período 1850-1900. "Los últimos tres años probablemente superaron los 1,4°, y esperamos que este año sea el cuarto consecutivo en hacerlo", afirmó Adam Scaife, científico climático del Met Office y responsable del informe. "Antes de este aumento, la temperatura global no había superado los 1,3°", agregó .

"En 2024 se registró la primera superación temporal de los 1,5° y nuestro pronóstico para este año sugiere que esto puede repetirse", sostuvo Nick Dunstone, también científico del Met Office. "Esto muestra cuán rápido nos estamos acercando al límite establecido en el Acuerdo de París", señaló.

En paralelo, científicos de la Unión Europea informaron la semana pasada que 2025 terminará “virtualmente con certeza” como el segundo o tercer año más cálido desde que existen registros, en línea con las proyecciones publicadas en noviembre por la World Meteorological Organization.

Los datos del programa de observación terrestre Copernicus muestran que la temperatura media global entre enero y noviembre se ubicó 1,48° por encima de los niveles preindustriales. Esa anomalía coincidió con la registrada en 2023, que hasta ahora ocupa el segundo lugar entre los años más cálidos. El año pasado, el Met Office había proyectado que 2025 presentaría un aumento térmico de entre 1,29° y 1,53°.

Los especialistas explican que la variabilidad natural, incluida la influencia del fenómeno El Niño, impulsó el calentamiento global durante 2023 y 2024. En 2025, esas condiciones dieron paso a una fase de enfriamiento débil asociada a La Niña. Sin embargo, estas oscilaciones se desarrollan sobre una base marcada por la acumulación constante de gases de efecto invernadero emitidos por centrales eléctricas, vehículos y sistemas de calefacción, junto con la degradación de ecosistemas que absorben carbono.