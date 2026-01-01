La inflación en 2025 terminará en los niveles más bajos en los últimos ocho años

El próximo 13 de enero el Indec dará a conocer la inflación de diciembre y las consultoras estiman se ubicaría entre un 2% y 2,5%. De esa manera, la inflación anual de 2025 se colocaría entre 30,4% y 31%, es decir, en los valores más bajos en los últimos ocho años.

En el desagregado mensual de 2025, el IPC arrojó: enero 2,2%, febrero 2,4%, marzo 3,7%, abril 2,8%, mayo 1,5%, junio 1,6, julio 1,9%, agosto 1,9%, septiembre 2,1%, octubre 2,3% y noviembre 2,5%. En los once meses acumuló un alza de 27,9%, según informó el Indec .

En caso que diciembre muestre una variación de precios de 2%, el año cerraría con una inflación de 30,4%. Si se acerca a 2,5% el IPC del último mes del año, el acumulado de 2025 sería de 31%.

De esta manera, la inflación anual de 2025 terminaría en los niveles mas bajos en los últimos ocho años. Habría que remontarse al 2017 para encontrar una cifra inferior, ese año acumuló un 24,8%.

En el desagregado año por año, la inflación registró: 117,8% (2024), 211,4% (2023), 94,8% (2022), 50,9% (2021), 36,2% (2020), 53,8% (2019), 47,7% (2018), 24,8% (2017).

Cabe recordar que el Indec amplió la cobertura del IPC a todo el país a partir de 2017, con datos representativos del total nacional

Proyección de la inflación para 2026

El Gobierno espera la inflación continué con un sendero descendente en 2026. El presupuesto aprobado por el Congres prevé para 2026 una inflación del 10,1%.

incluso el presidente Javier Milei expresó que el IPC mensual podría empezar con un cero adelante para mediados de este año.