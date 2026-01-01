Mucho calor en Mendoza: cuáles son los cortes de luz programados para el inicio del año

Si bien este 1 de enero no habrá actividades por parte de Edemsa , se espera que los trabajos se retomen con cortes de luz programados este viernes 2 de enero. Se trata de algunas intervenciones que están ya autorizadas y no son imprevistos, pero que harán ver afectado el servicio en algunos hogares.

Las altas temperaturas y el calor hacen que la energía esté cargada con el funcionamiento de un aire acondicionado, ventiladores y los electrodomésticos habituales, por lo que en algún momento se puede producir un corte de energía que afecta a los usuarios de toda la provincia.

Este viernes están programados trabajos en distintas zonas de la provincia de Mendoz a y así fueron anunciados por Edemsa:

Cortes de luz anunciados por Edemsa.

– En Ruta Nacional N°7, en el kilómetro N°1064; Agrelo. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

– En calle Juan Manuel de La Reta, hacia el oeste de Dorrego; La Pega. De 8.30 a 10.30 h.

San Rafael

– En Ruta Provincial N°160, entre Babacci y calle de La Escuela; Goudge. De 8.30 a 12.30 h.

– Entre calles Pedro Vargas, Juan XXIII, Cornu y Florida. De 8.00 a 12.00 h.

– En la Intersección de calles Pedro Vargas y Florida y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.

Para este sábado, los cortes seguirán en la zona Sur de Mendoza:

San Rafael

– Entre calles Bartolomé Mitre, Neuquén, Maza y Chaco, Afecta al Ministerio de Seguridad, Cárcel de Encausados y zonas aledañas. De 16.00 a 18.00 h.

– Entre calles Alberdi, Emilio Civit, Islas Malvinas y Brasil. De 18.30 a 20.00 h.

– En Ruta Provincial N°173, en Loteo Las Mercedes y zonas aledañas; Rama Caída. De 8.00 a 10.00 h.