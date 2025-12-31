Una aerolínea low cost comienza a volar a un destino de Brasil que eligen muchos argentinos

A partir de la política de cielos abiertos que impulsa el Gobierno nacional , el mercado aéreo se muestra hoy más competitivo en el segmento de cabotaje y eso se videncia en que Aerolíneas Argentina no tiene el dominio absoluto del mercado

Si se toman los datos de la ANAC de los últimos doce meses se confirma que la línea de bandera retrocedió unos puntos porcentuales en su participación de mercado.

En noviembre de 2024, la empresa estatal controlaba el 61% del mercado de cabotaje. En cambio, el mes pasado, retrocedió a 58% de la cantidad de pasajeros transportados.

La empresa ganadora en este período es JetSmart , que pasó de 17% a 25% en los últimos doce meses. Esto se debió a la incorporación de más aviones y en el aumento de rutas y frecuencias dentro del país.

De esta manera, esta low cost le quitó una porción del mercado a a compañía de bandera. Pero, también, se quedó con una parte del mercado que tenía la otra low cost que opera en el país.

Flybondi redujo de 20% a 16% su participación en las operaciones, lo que le permitió a JetSmart ser la segunda compañía en importancia en el mercado interno.

Con 2026 se estima que se profundizara esta competencia y, en este contexto, JetSmart sigue apostando a mejorar la oferta aérea, ahora con un destino de Brasil que es muy requerido por los turistas argentinos.

La aerolínea ultra low cost comenzó a operar su ruta directa entre Buenos Aires-Natal, la capital del estado de Rio Grande do Norte, en el nordeste de Brasil, alcanzando de esta manera el 50° destino en toda la región.

Con siete vuelos semanales, de lunes a domingo, la compañía lanzó una promoción de hasta 25% de descuento, con el código 1ERVUELO, vigente hasta el 05/01/2026 10am, para volar desde el 01/03/2026 al 30/06/2026.

Los pasajes se pueden adquirir en el sitio de la aerolínea. Además, es posible aprovechar el programa de millas AAdvantage® de American Airlines canjeando 10.000 millas + tasas.

“Estamos muy orgullosos de nuestra evolución sostenida en Argentina: nos hemos consolidado como la línea aérea low cost de mayor crecimiento de Argentina, y el segundo operador aéreo de Argentina con el 25% del mercado doméstico. Solo en 2025 lanzamos 7 nuevas rutas y duplicamos nuestra flota alcanzando 16 aeronaves, iniciando y cerrando el año con vuelos inaugurales: el de Comodoro Rivadavia en enero y esta ruta directa a Natal, la cuarta a Brasil este año”, afirmó Gonzalo Pérez Corral, Country Manager de JetSMART en Argentina.

“Con nuestro modelo ultra low cost brindamos precios bajos, aviones nuevos, puntualidad con una operación moderna y eficiente para conectar a argentinos con la región y, a la vez, contribuir al turismo receptivo. Esta nueva ruta en Brasil, la más larga de la compañía desde Argentina, se suma a las rutas internacionales que ya operamos a Río de Janeiro, Florianópolis y Recife, para la que estamos teniendo una gran aceptación”, agregó Federico Petazzi, gerente comercial de JetSMART en Argentina.

JetSMART actualmente opera 16 rutas domésticas directas -3 de ellas sin pasar por Buenos Aires- y 10 internacionales en Argentina, así como vuelos con escala que permiten viajar desde diferentes ciudades hacia países de la región.