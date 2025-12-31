Atención, viajero: cuál la forma de pago más utilizada por los argentinos en Brasil

Comenzó el verano , empiezan las vacaciones y miles de argentinos viajarán a Brasil . En tiempos de medios eléctricos, una de las preocupaciones es cuál es la forma más conveniente para pagar los consumos que se realicen: efectivo, tarjeta de crédito o de débito.

Desde hace un tiempo el gobierno brasileño habilitó un sistema de pago , conocido como Pix, que cada vez es más utilizado.

Pix se consolidó como el principal medio de pago de los argentinos que viajan a Brasil . Así lo revela la segunda edición del Monitor kamiPay de adopción de Pix en usuarios argentinos, un estudio desarrollado por la consultora de investigación de mercado Netquest para kamiPay, la fintech que provee infraestructura de pagos y cobros cross-border en tiempo real.

Cuando se analiza qué proporción del gasto total del viaje se paga con Pix, el resultado es contundente: el 80,6% de los usuarios declara que Pix cubrirá al menos la mitad de sus consumos. Dentro de ese grupo, 4 de cada 10 viajeros (40,5%) proyectan utilizar Pix para prácticamente todo su gasto en Brasil, lo que marca una adopción que excede el uso ocasional y se integra de forma estructural a la experiencia de viaje.

Este liderazgo también se refleja en los niveles de uso. El 61,1% de los argentinos que ya viajaron a Brasil utilizó apps con Pix, una proporción que lo posiciona por encima del efectivo (49,1%) y de la tarjeta (45,7%). En términos prácticos, Pix ya no compite con los medios tradicionales: los supera y se establece como el canal dominante de pago.

“Pix dejó de ser una novedad y se convirtió en el estándar de pago para los argentinos que viajan a Brasil”, dijo Nicolás Bourbon, co-founder de kamiPay. “Nuestra investigación reveló que Pix se impuso como la herramienta elegida para resolver el día a día del viaje. No funciona como respaldo ni como alternativa ocasional, sino como la opción principal. Este liderazgo redefinió por completo el tablero para todo el ecosistema de pagos cross-border”, agregó.

La consolidación de Pix ocurre en un contexto de fuerte crecimiento del turismo emisivo argentino hacia Brasil. Según datos del INDEC, 2024 cerró con 3,6 millones de viajes, mientras que 2025 ya acumuló 4,84 millones entre enero y octubre, superando ampliamente los máximos pre pandemia de 2018 y 2019.

Al observar las temporadas de verano (diciembre–febrero), el fenómeno se vuelve aún más evidente. La temporada 2024/2025 registró 2,08 millones de viajes, frente a 1,08 millones en 2023/2024, lo que representa un crecimiento del 92% interanual. De cara a 2025/2026, el corredor parte de una base de viajeros significativamente más alta y con un patrón que ya no se limita al pico estival, lo que anticipa volúmenes elevados de turismo durante todo el año.

En este escenario, los medios de pago adquieren un rol cada vez más relevante. Con más argentinos viajando y gastando en Brasil, la adopción de soluciones simples, digitales y en tiempo real —como Pix— se vuelve una pieza central de la experiencia de viaje.

Pix es el sistema de pagos instantáneos de Brasil, lanzado en noviembre de 2020 por el Banco Central de ese país. Actualmente es utilizado por más de 170 millones de personas y empresas y procesa más de 7.000 millones de transacciones mensuales, consolidándose como el medio de pago más extendido de la economía brasileña. Funciona como un protocolo común adoptado por bancos y fintechs, que permite pagos y transferencias inmediatas, sin costo, las 24 horas.

kamiPay cumple un rol central en la expansión transfronteriza de Pix. La compañía conecta los sistemas de pagos en tiempo real de Argentina y Brasil brindando infraestructura a fintechs como Cocos, Belo, Fiwind, Takenos, Decrypto y Plus, entre otras, permitiendo que los argentinos paguen en Brasil desde sus apps habituales.

Desde su lugar de actor clave en esta revolución financiera, kamiPay también analiza el impacto de los cambios en los hábitos de pago cross-border. Para ello, encargó una investigación independiente a Netquest, firma internacional de estudios de mercado parte del grupo Bilendi.

El resultado es el Monitor kamiPay de adopción de Pix en usuarios argentinos, un informe que aporta una mirada profunda sobre la evolución de los pagos en tiempo real entre Argentina y Brasil. La segunda edición del estudio amplía la muestra y confirma la consolidación de Pix como el medio de pago principal de los argentinos en Brasil.

El Monitor kamiPay de adopción de Pix en usuarios argentinos fue realizado junto a Netquest, a partir de un relevamiento sobre una muestra inicial de 6.282 casos, lo que permite observar la dinámica del fenómeno con profundidad y precisión. Para el análisis específico de los hábitos de pago vinculados al viaje a Brasil, se trabajó con un subuniverso de 2.431 casos. En las preguntas centradas en el uso de Pix, la muestra se concentró en 1.100 personas que usaron o planean usar Pix durante su viaje a Brasil. El trabajo de campo se desarrolló entre el 31 de octubre y el 30 de noviembre de 2025.